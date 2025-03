Tramp upozorio Zelenskog da ne odbacuje sporazum o mineralnim resursima

Američki predsednik Donald Tramp (Trump) upozorio je ukrajinskog kolegu Volodimira Zelenskog da ne odbaci sporazum o mineralnim resursima jer može da bude „u velikoj nevolji“.

„Vidim da on (Zelenski) pokušava da se povuče iz sporazuma o mineralnim resursima. A ako to uradi, biće u nevolji. Imaće velike, velike probleme“, rekao je sinoć Tramp.

Predsednik SAD vrši pritisak na Zelenskog da potpiše sporazum kojim se dozvoljava američkim kompanijama da kopaju ukrajinske rude dok se pregovora o sporazumu o prekidu vatre između Ukrajine i Rusije.

„Dogovorili smo o tome, a sada on (Zelenski) kaže da hoće ponovo da pregovara o tome. On hoće da Ukrajina postane članica NATO-a. Dakle, on neće nikada biti član Alijanse i on to shvata. Pa sad traži ponovne pregovore“, rekao je Tramp.

Predsednik Ukrajine je u petak uveče rekao da je od SAD dobio novu verziju sporazuma o strateškoj eksploataciji ukrajinskih mineralnih resura, koja je, prema pisanju medija, veoma nepovoljna za Ukrajinu.

Posle više od tri godine rata u Ukrajini, Tramp želi da okonča sukob. U tom cilju je prekinuo diplomatsku izolaciju koju je Zapad nametnuo ruskom predsedniku Vladimiru Putinu posle početka ruske invazije na Ukrajinu.

Njegova administracija se zalaže za brzo okončanje rata i vodi indirektne razgovore sa ruskim i ukrajinskim zvaničnicima. Ti razgovori za sada nisu doveli do bilo kakvog konkretnog prodora.

(Beta)

