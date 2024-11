Tribina Na kafi sa psihologom o andropauzi kod muškaraca

U Srbiji se kod muškaraca u andropauzi (klimaks) javljaju različiti problemi zbog nemogućnosti da se prilagode na novonastale fiziološke i endokrinološke promene, a kako će se muškarci s tim nositi zavisi od društva i kulture, ocenila je danas psihološkinja Jelena Vranješević na tribini „Na kafi sa psihologom“.

„Te promene su sve ono što u jednoj kulturi smatramo muževnošću i tu su muškarci u gorem položaju od žena, jer gube nešto u šta su bili jako investirani, opadanje mišića, snage, energije i seksualne moći“, kazala je ona.

Vranješević je ocenila da se kod muškaraca, kada uđu u andropauzu, ne javlja strah od smrti, već je to prva kriza srednjih godina.

„Poenta je kako da starimo na zdrav način, kako da prilagodimo promene koje neminovno dolaze i kako da sebe prilagodimo sredini i sredinu nama kako bismo je učinili podržavajućom za promene koje nam se dešavaju. Glavni problem je što se mnogi od nas ne mire sa promenama koje nam se dešavaju“, navela je ona.

Urolog i seksolog Aleksandar Milošević je ocenio da je hormon testosteron kod mladih ljudi jako nizak zbog „litijuma i zbog svega što se planira, rudnika i lošeg života“, kao i da zato ima mnogo steriliteta.

Milošević je kazao da muškarci u andropauzu ulaze u 40 godini života, a da je uzrok promena u pedesetoj godini života, jer se završava ciklus napredovanja, dok je prema negovim rečima statistika pokazala da su muškarci najproduktivniji posle 50-60 godine života.

„Muškarci dolaze čim se javi problem opadanja seksualne moći, dok se sa tim problemom javlja mali broj žena, oko 10 odsto, jer one lakše to podnose. Žena je blaža i realnija, mnogo brže sazreva baš zbog testosterona kog ima 10 puta manje, a muškarac često precenjuje sebe, posebno u mladosti. Tipično nesrećan muškarac je onaj koji stalno sebi zadaje neke velike ciljeve“, kazao je on.

Milošević je kazao da su dijabetes, gojaznost i pritisak osnovne bolesti koje slabe testosteron.

„Seksualnost je naša jedina biološka vrednost i politiku ćemo objasniti tako, ali sada je to sve više narušeno, komunikacija između muškaraca i žena, zatim tehnologija nas uništava i uništava nam testosteron, postaćemo biljke“, ocenio je urolog.

Marketinški stručnjak Ivan Stanković kazao je da mnogo muškaca ne priznaje andropauzu, jer misle da su tigrovi, što može biti opasno jer time ne priznaju problem, ako postoji, i neće zatražiti pomoć.

Učesnici tribine su naveli da „mnogi misle da ako ne postoji libido to je kraj sveta“. U muzeju Pabla Pikasa, kako su rekli, postoje slike sa određenim delovima tela žene, a sam slikar je govorio da ima erotski doživljaj u svakom uzdahu, što govori da je živeo potpuno erotizovan i u kasnim godinama života.

Statistika je pokazala da 75 odsto žena u svetu ne doživljava zadovoljstvo sa partnerom, a svega 20 odsto muškaraca je za žene prihvatljivo.

Stručnjaci su ocenili da seksualnost opada posle 65 godine života i da muškarci treba da odlaze na redovnu kontrolu i da se ne stide da zatraže pomoć, ako imaju problema.

Tribine „Na kafi sa psihologom“ organizuje Hemofarm fondacija u partnerstvu sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Beogradu i Art komunom Dorćol Platz.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com