Tusk i Trudo: U svetu uznemirujuće sličnosti sa vremenom nastupa nacista

Premijeri Kanade Džastin Trudo i Poljske Donald Tusk složili su se danas u Varšavi da je prioritet za njihove države bezbednost zbog sve veće nestabilnosti sveta gde rat više nije istorijska uspomena.

Tusk je naglasio da odluka da Poljska izdvaja gotovo pet odsto godišnjeg bruto BDP-a za odbranu nije plod nečijih poziva nego autonomna poljska odluka zbog rata pred njenim granicama i zbog delovanja Rusije.

„Izdvajamo skoro pet odsto BDP-a godišnje ne zato što je neko apelovao nego zato što živimo na konkretnom mestu na Zemlji. Na našim granicama vodi se rat. Poljska je meta napada kako u sajber prostoru tako i sabotaža i diverzija na našoj teritoriji. Tragovi nedvosmisleno vode do ruskih službi. Naša odluka je autonomna i potiče iz naših potreba“, kazao je na konferenciji za novinare Tusk.

Poljski premijer je naglasio da rat za Evropu više nije apstraktan, nije više samo istorijska uspomena.

„Razgovarali smo o utiscima premijera Trudoa juče na godišnjici oslobođenja Aušvica. O tome koliko alarmantnih znakova iz prošlih vremena danas ima u svetu. Znamo da se istorija ne ponavlja potpuno, ali svako ko ima oči i uši, vidi koliko stvari, koliko događaja, koliko političkih lidera počinje da se nadovezuje na najgore tradicije Evrope i zapadnog sveta“, kazao je Tusk.

Poljski premijer je rekao da je Kanada geopolitički u nešto drugačijem položaju, ali da Evropa mora da izdvaja za svoju odbranu onoliko koliko bude potrebno, bez ikakve veze s tim ko kakva izdvajanja od nje traži.

Kanadski premijer Trudo, još pod utiskom obeležavanja u ponedeljak 80. godišnjice oslobađanja najvećeg nemačkog logora smrti Aušvic na jugu Poljske, upozorio je da zločini nemačkog nacističkog režima nisu počeli u gasnim komorama, već su temelje genocida postavili postepeno oduzimanje prava ljudima i dehumanizacija drugih.

„Čini mi se da slabi ta obaveza – ‘Nikad više!’. Imamo podele, mržnju koja raste, antisemitizam u celom svetu, ali isto tako i islamofobiju koja jača zajedno sa homofobijom i transfobijom. To izaziva duboko uznemirenje. Društvene mreže, veštačka inteligencija, izazivaju turbulencije u javnom prostoru, još veću polarizaciju. Čini se da na svim stranama političkog spektra jačaju ekstremizmi“, kazao je Trudo.

Trudo i Tusk su danas osudili mešanja stranih sila u izbore u drugim zemljama povodom zdušne podrške koju američki milijarder Ilon Mask, blizak predsedniku SAD Donaldu Trampu, daje radikalnim nacionalistima, neonacistima i ekstremistima u Evropi, posebno u Nemačkoj partiji AfD.

„Svuda vidimo snage koje imaju zajedničku poruku, pogled na svet i deluju slično. To važi i za veoma nesrećne reči o ‘potrebi Velike Nemačke’ i da Nemci moraju da zaborave Drugi svetski rat koje je (Mask) izgovorio na mitingu AfD. To je uznemirujuće prosto. To su uglavnom uvek antiukrajinske i proputinovske snage, tu su uvek antievropske poruke, to su ljudi koji izazivaju sukobe unutar svojih društava, za koje je sila opravdano oruđe i koji politiku vide samo kao igru brutalne sile“, kazao je Tusk.

Poljski premijer je rekao da on, kao istoričar po obrazovanju, mora da kaže da je za Poljsku i Poljake najglasnija moguća uzbuna uopšte to što partija kao AfD u Nemačkoj imaju po 20 odsto podrške.

(Beta)

