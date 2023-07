U Kruševcu održana četvrta šetnja protiv nasilja

U Kruševcu je večeras održana četvrta šetnja u okviru protesta „Kruševac protiv nasilja“, a građani su se najpre okupili na Trgu glumaca.

Za razliku od prethodnih protesta večeras nije bilo obraćanja na Trgu glumaca, a okupljeni, njih oko 150, su prošetali glavnom ulicom, najpre do Spomenika kosovskim junacima, potom do Trga Kosturnica i nazad do Trga glumaca.

Jedan od govornika sa prethodnih protesta Vladimir Savić, kazao je novinarima tokom šetnje da na proteste dolazi jer je nasilje na svakom koraku oko nas.

„Za mene je nasilje i ovo što nas gledaju, snimaju sa strane, što su ljudi zaplašeni da kažu šta misle, nasilje je kad kažeš nešto drugačije od vlasti, gubi se posao. Apsolutno smo dotakli dno, a ovim našim šetnjama bar pokazujemo da nam je stalo i da se ne slažemo sa situacijom“, rekao je on.

Gordana Vasilijević, koja ima 75 godina, kazala je za agenciju Beta da je njen motiv da dođe na protest to što je oko nas mnogo laži, mnogo nasilja, krađe, te da joj nije teško da šeta i da je na ulici, nažalost, od 90-tih godina. Dragan Milićević, kako je rekao, na proteste dolazi jer ne želi da se ikada više ponove tragedije koje su se desile početkom maja.

Okupljeni su na početku kolone nosili transparent sa natpisom „Kruševac protiv nasilja“.

Na transpentu koji je nosila devojčica osnovnoškolskog uzrasta pisalo je „Hoćemo bezbedne škole“, dok je na transparentu jedne učesnice bio ispisan citat Džordža Orvela: „Postoji istina. Postoji neistina. Onaj ko se drži istine, makar i nasuprot celom svetu, nije lud“.Kruševac je, inače, prvi put digao glas protiv nasilja 8. maja, kada je sa centralnog gradskog trga poručeno da sveprisutno nasilje u društvu mora da prestane. Protest je bio zakazan i za 24. jun, kada se nije znalo ko je organizator te se okupilo malo građana.

Okupljanja koji se održavaju jednom nedeljno, uz protestnu šetnju, počela su 6. jula, a njih, kako je tada rečeno, organizuje grupa građana koju čine predstavnici opozicionih stranaka i nestranačke ličnosti.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.