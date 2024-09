U Nišu počela izgradnja Spomenika nenansilju

U Parku Sveti Sava u Nišu počela je izgradnja Spomenika nenasilju, jedinstvenog u Srbiji po tome što će predstavljati uspomene na mlade žrtve nasilja.

Prema navodima Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj (KLER) u toku je i izrada metalnog dela spomenika u radionici.

„U postupku javne nabavke izrada spomenika dodeljena je bravarskoj radnji ‘Jugoslav’, a vrednost radova je 2,9 miliona dinara“, kazali su u KLER-u agenciji Beta.

Izgradnja Spomenika nenasilju prvobitno je najavljivana za proleće 2023. godine, međutim, radovi su odlagani sve do sada jer se na dva raspisana tendera nije javila ni jedna firma, već se do izvođača radova stiglo na trećem javnom pozivu.

Spomenik nenasilju biće izgrađen na inicijativu Mirijane Stoiljković, majke studenta Vuka Stoiljkovića, ubijenog 2014. u Parku Svetog Save.

Gradsko veće je juna 2022. usvojilo predlog da u parku bude izgrađen spomenik koji će podsećati na sve mlade žrtve fizičkog, ali i verbalnog nasilja.

Odluku Veća podržali su i odbornici Skupštine grada, pa je nakon toga Kancelarija za lokalni razvoj raspisala konkurs za idejno rešenje spomenika.

Na konkursu je pobedio rad studenata Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu pod nazivom „Polet“, sa stihovima pesnika Miroslava Mike Antića ispisanim na postolju: „Hiljade šarenih riba lepršaće mi kroz oko. I zemlja će me skriti. I korov će me skriti. A ja ću za to vreme leteti negde visoko. Upamti: nema granica, već samo trenutnih granica“.

Glavni element spomenika su beli golubovi koji su postavljeni tako kao da poleću iz kaveza ka nebu, a svaki golub predstavlja jednu žrtvu nasilja.

„Polet“ će biti visok 10 metara i sa severne strane će podsećati na zvonike Hrama cara Konstantina i carice Jelene, a sa južne strane podsećaće na solitere.

Student medicine Vuk Stoiljković (22) preminuo je od posledica uboda nožem koje mu je, posle kraće rasprave u kafiću, zadao D.S, student fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja.

Viši sud osudio je D.S. na 12 godina zatvora.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com