U Novom Sadu pretučena četiri studenta, dvojica teže povređena

Sinoć su u centru Novog Sada pretučena četiri studenta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u blokadi.

Dvojica od njih su teže povređena i nalaze se u Urgentnom centru.

Kako su ispričali novinarima, noćas su bili u jednom klubu u centru grada gde su, kako su istakli, pevali „Ko ne skače, taj je ćaci“.

Jedan od studenata Milan Stanković, koji je lakše povređen, rekao je da im je nakon toga zaprećeno.

„Dok smo bili u klubu pevali smo, gde smo bili upozoreni da budemo na oprezu ako dođu SNS batinaši. Pri tom kolega koji je bio na ulazu je video da nas neko snima“, rekao je Stanković.

Dodao je da su nakon izlaska iz lokala stigli do fontane u Katoličkoj porti, gde im je „iznenada prišlo 10 većih momaka sa kaiševima u rukama, koji su ih, kako je preneo, pitali da li ima neki problem.

„Mi smo digli ruke i rekli da nema problema i da želimo samo da se provedemo. Oni su nas napali kaiševima. Kolegi jednom je slomljena vilica“, rekao je Stanković.

Kazao je da je „drugi kolega na Urgentnom kod neurohirurga i da postoji opasnost da ima unutrašnje krvarenje“.

Dodao je da su bili u Urgentnom centru do 5.30 ujutru.

Drugi student, Vanja Vukas, rekao je da je on bio malo udaljen i da je par muškaraca krenulo da „sprinta ka njemu“, a da ga je presrela policija koja mu je stavila lisice i ubacila ga u automobil.

„Ja sam dao do znanja policiji da pogleda iza i da vidi ko me juri sa kaiševima u ruci, ali oni su to ignorisali i pod izgovorom da me smire stavili mi lisice“, kazao je Vukas.

On je istakao da živimo u „nedemokratskoj i neustavnoj državi“ gde se, kako je naveo, „ne poštuju slobode mišljenja, govora i izražavanja“.

Dodao je da studenti neće stati dok njihovi zahtevi ne budu ispunjeni „sve do jednog i do poslednjeg“.

Vukas je ispričao da je u decembru doživeo sličnu situaciju, kada su ga ispred kluba u Radničkoj ulici tri osobe napale, od kojih je jedan bio radnik obezbeđenja sa SNS prslukom.

Kako je naveo, on je tom prilikom izneo svoj lični stav o blokadama i situaciji u državi, na šta se, kako je preneo, taj muškarac sa SNS prslukom uvredio i udario ga otvorenom šakom.

„Onda su prišle još dve osobe i udarile me. Policajcu sam rekao da me je napao član SNS i on me je pitao da li sam siguran da želim da to unese u zapisnik“, kazao je Vukas.

Kako je naveo, iako je prošlo više meseci od napada, do danas nije ništa rešeno.

(Beta)

