U restoranima sve više ljudi koji večeraju sami

Prema podacima sajta „OpenTable“, specijalizovanog za rezervacije u restoranima, broj narudžbi za jednu osobu je porastao 29 odsto u poslednje dve godine u Sjedinjenim Državama, a za 18 odsto ove godine u Nemačkoj i 14 odsto u Velikoj Britaniji.

U nedavnom istraživanju, japanski Institut za istraživanje gurmanske hrane je u restoranu „Hot Pepper“ otkrio da 23 odsto gostiju jede samo, dok ih je 2018. bilo 18 odsto.

Zato mnogi restorani u Japanu i drugde menjaju čak i stolove za manje, menjaju jelovnike, dodaju posebne detalje da bi se svideli onima koji večeraju sami.

„Čak i takozvani porodični restorani povećavaju broj sedišta za usamljene, a svi nude manje porcije tako da osoba koja jede sama, može da dobije po nekoliko raznovrsnih jela“, rekao je Masahiro Inagaki, viši istraživač japanskog Instituta za istraživanje gurmanske hrane.

Izvršna direktorka „OpenTable“ Debi Su smatra da je rad na daljinu jedan od razloga za povećanje broja solo-gostiju koji traže predah izvan svojih „kućnih kancelarija“.

Ali ona misli da postoje i dublji razlozi: „Širi pokret pažnje i brige o sebi i uživanja u sopstvenom društvu“, rekala je Su.

Pandemija je uticala da druženje bude manje izvodljivo i samim tim manje važno tokom jela u restoranu, rekla je Ana Matila, profesorka upravljanja smeštajem na Univerzitetu Pen Stejt, koja je proučavala one koji večeraju sami.

Dodala je da „pametni telefoni“ pomažu nekim posetiocima restorana da se osećaju povezanim sa drugima čak i kada su sami, rekla je ona.

„Društvene norme su se promenile. Ljudi više ne smatraju takve ljude usamljenicima“, rekla je Matila.

Rast broja takve klijentele dolazi kako sve više ljudi i živi samo. U 2019. godini „Pew Research Center“ je otkrio da 38 odsto odraslih u SAD starosti od 25 do 54 godine živi bez partnera, a 1990. ih je bilo 29 odsto.

U Japanu, po državnim podacima, samačka domaćinstva sada čine jednu trećinu ukupnog broja i očekuje se da će ih do 2040. biti 40 odsto.

Sve veće interesovanje za solo putovanja – posebno među starijima od 55 godina, takođe dovodi do rasta broja onih koji u restoranima jedu sami.

Kerolin Rej, izvršna direktorka i urednica „JourneyWoman“, veb-sajta za solo žene-putnice starije od 50 godina, rekla je da „svet izgleda još nije shvatio da smo same jer želimo da budemo same, nezavisne i osnažene, da možemo same ući u bilo koji restoran i imati sto za jednog i osećati se dobro“.

Restorani nisu oduševljeni što po jedan gost sedi za stolom za više osoba. Londonski restoran sa „Michelin zvezdom“, „Aleks Diling“ u Hotelu „Cafe Royal“, izazvao je pometnju prošle godine kada je počeo da naplaćuje solo posetiocima istu cenu kao za dva gosta, a i ne dozvoljava rezervacije za manje od dve osobe. Degustacijski meni za večeru sa osam jela, uz kavijar i posebne „lignje iz Korniša“, tako košta 215 funti (256 evra) po osobi.

Drugi restorani kažu da vredi imati jednu osobu za stolom za dvoje, jer samostalni gosti češće postaju stalne mušterije.

Neki uz savete stručnjaka razvijaju programe za solo-ručavanje. Jedan ima prostran sto za jednu osobu, sa menijem od četiri jela za 65 dolara (59 evra), a ako usamljeni gost naruči koktel, barmen ga meša kraj stola.

Jedno istraživanje je pokazalo da solo-gosti preferiraju ugaone oblike rasvete, stolova i tanjira, dok okrugle više biraju grupe. Usamljeni više vole muziku sporog ritma.

Džil Veber, osnivač kompanije „Sojourn Philly“, kompanije iz Filadelfije sa dva restorana i vinskim barom, rekla je da „ima nečega u tome što ne morate ni sa kim da se dogovarate o tome gde ćete da idete i o svemu što ide uz to. Imate slobodu da ostanete koliko god želite, da naručite šta god poželite, a to je ponekad i hrabro“.

