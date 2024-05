U Severnoj Makedoniji u ponoć počinje izborna tišina pred parlamentarne i drugi krug predsedničkih izbora, koji će biti održani u sredu.

Izborna tišina će trajati do srede u 19.00, odnosno do zatvaranja biračkih mesta, a u Državnoj izbornoj komisiji (DIK) Severne Makedonije očekuju da bi rezutati izbora trebalo da budu poznati do ponoći.

Glasa se na 3.480 biračkih mesta, koja se otvaraju u 7.00, glasači će moći da biračko mesto posete samo jednom, a identifikuju se otiskom kažiprsta na uređaju za otiske prstiju.

U drugom krugu će se za mesto šefa države boriti kandidati opoziocione VMRO DPMNE Godana Siljanovska Davkova i vladajućeg SDSM, dosadašnji predsednik Severne Makedonje, Stevo Pendarovski.

Gordana Siljanovska Davkova je u prvom krugu, održanom u sredu 24. aprila osvojila 363.085 ili 40,09 odsto glasova, a Stevo Pendarovski upola manje – 180.499 ili 19,93 odsto glasova.

Da bi Severna Makedonija dobila predsednika izlaznost mora biti najmanje 40 odsto od ukupnog broja upisanih birača.

Ako bude izabran predsednik, njegova inguracija bi trebalo da bude održana 12. maja, a u slučaju da ne bude izabran, ceo postupak se ponavlja.

Na parlamentarnim izborima će učestvovati 17 izbornih lista, a pet koalicija i tri partije su predali liste u svih šest izbornih jedinica.

Na izbornim listama je prijavljeno 1.755 kandidata, od kojih su 1.002 muškarca i 753 žene.

Kandidate u svim izbornim jedinicama imaju koalcija SDSM „Za evropsku budućnost“, VMRO DPMNE „Tvoja Makedonija“, najveće albanske partije DUI „Evropski front“ i albanske opozicije „Vredi“, kao i partije Grom „Hrabro za Makedoniju“, partije „Levica“, „Znam – Za našu Makedoniju“ i „Rodina Makedonija“.

Ankete predviđaju da će najveći broj mandata, od ukupno 120 u parlamentu, osvojiti koalicija konzervativne makedonske partije VMRO DPMNE.

Prema Državnoj izbornoj komisiji (DIK), za predsedničke izbore upisano je 1.814.317, a za paralmetanre ukupno 1.815.350 birača.

(Beta)

