U Skupštini o zakonu, o izborima, o Hilu…

U Skupštini Srbije rasprava o izmenama Zakona o lokalnim izborima od samog početka je počela danas uz oštre reči, tako da se umesto o zakonu, na početku više govorilo o izborima, o američkom ambasadoru, izborima, pa i iskopavanju litijuma.

Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov rekao je da se predlogom izmena zakona o lokalnim izborima predviđa da se odluka o raspisivanju izbora može doneti 150 do 45 dana pre isteka mandata lokalne vlasti, i da od dana raspisivanja ne može proći manje od 30 više od 60 dana do izbora.

Dodaje se, rekao je i novi član zakona da se koordinisano bira vlast u gradu i gradskim opštinama tamo gde ih ima, kao i da će zakon stupiti na snagu narednog dana od usvajanja.

„Sve ovo je posledica razgovora u prethodnim nedeljama i predstavnika poslaničkih grupa i nevladinog sektora, zahtev je bio da izbori budu u isto vreme, i ćitaćemo steno beleške i čućete i ko i kako je to predlagao“,rekao je Jovanov.

On je objasnio da je vlast rešila da izađe u susret zahtevima jer Srbija trpi pritiske i oko Kosova i Republike Srpske kao i oko rezolucije o Srebrenici, te su želeli da smire bar unutrašnje tenzije.

Poslanik Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta pitao je na početku sednice predsednicu Skupštine Srbije Anu Brnabić gde su potpisi 38.000 građana o zahtevu da se raspravlja o zabrani iskopavanja litijuma i bora i ko je pozvao američkog ambasadora Kristofera Hila na sastanak sa opozicijom.

„Otkud on na razgovorima o izborima? Nije on tu jer je mnogo zainteresovan za izbore, već da obezbedi da njegove kompanije, Behtel ili onaj Kušner dobijaju poslove bez tendera, da grade na mestu generalštaba“, rekao je Jovanović, koji do kraja svojih 20 minuta kao šefa poslaničke grupe nije govorio o dnevnom redu.

Brnabić je odgovorila da su pored Hila, na sastanku opozicije bili i drugi ambasadori, Emanuel Žofre i Jan Bratu.

„Oni su bili tu u cilju transparentnosti da vam olakšam, znam da trčite posle razgovora tamo u ambasade, pa da vam olakšamo da čuju sami“, rekla je Brnabić.

Narodni poslanik Vladimir Orlić (SNS) rekao je da Jovanović Ćuta o inicijativi treba da pita Savu Manojlovića jer on treba da zna gde su potpisi, ali i da stalno menja mesto gde kaže da se nalaze.

Orlić je naveo da je Jovanović Ćuta često dolazio kod njega u kabinet dok je bio predsednik skupštine i da ga je uvek pitao da li „tamo negde vidi te potpise“.

U ime predlagača Milenko Jovanov je rekao da je Aleksandar Jovanović Ćuta potpisao predlog zakona koji je na dnevnom redu, a da njegovo današnje izlaganje verovatno služi za neki „obračun“ unutar opozicije.

(Beta)

