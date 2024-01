U Srbiji čak 200 hiljada mladih nevidljivo za sistem, nema posao i nije na doškolovavanju

U Srbiji ima od 150 do 200 hiljada mladih između 15 i 30 godina koji su nevidljivi za sistem, nisu zaposleni, a nisu ni u nekom od programa obrazovanja i pripadaju takozvanoj NIT (NEET) kategoriji.

To je rekao projektni menadžer Delegacije EU u Srbiji Metju Penot na predstavljanju godišnjeg izveštaja o političkoj, ekonomskoj i socijalnoj participaciji mladih u 2022. godini.

On je dodao da je u najnovijem izveštaju akcenat istraživanja stavljen na ekonomsku inkluziju mladih i da je trenutno nezaposlenost među onima koji su vidljivi i koji se nalaze u sistemu, odnosno koji posao traže preko Nacionale agencije za zapošljavanje, 24 odsto.

„Taj broj je prepolovljen u poslednjih 10 do 15 godina“, rekao je Penot.

On je istakao da su problem one kategorije koje su nevidljive i to ne samo u Srbiji, već u celom regionu Zapadnog Balkana, tako da je taj procenat mnogo veći.

Penot je naglasio da će u saradnji sa institucijama sistema, a pre svega sa Vladom i Ministarstvom za turizam i omladinu EU finansijski pomoći implementaciju pilot projekta „Garancija za mlade“ i to u 20 lokalnih samouprava čiji je cilj da se onim mlađim od 30 godina omogući doškolovavanje ili pronalaženje posla.

„Projekat podrazumeva subvencije za mlade i njihovo doškolovavanje, neki vid prakse ili šegrtovanja, pomoć u zbrinjavanju dece za zaposlene majke i njihov prevoz do posla“, podvukao je Penot.

Pomoćnica ministra turizma i omladine Ivana Antonijević istakla je da je Srbija donela „Strategiju za mlade 2023 – 2030“ čiji je cilj dosezanje do onih kategorija koje su nevidljive i koje nisu u sistemu.

„To je sada najvažnije, da se primeni ono što je do sada urađeno kako bi se do njih stiglo. Takođe, jako bitan segment ove strategije je i pomoć i podrška mladima kada prelaze iz statusa u status, na primer prelazak završetka škole u radni odnos ili raženje prosla“, istakla je Antonijević.

Ona je zaključila i da su fondovi usmereni na mlade samo prošle godine povećani za 10 odsto i da iznose oko tri miliona evra.

Inače, „Indeks participacije mladih“ urađen je u saradnji 68 organizacija koje čine mrežu Omladinski hab Zapadnog Balkana i Turske, a koju u Srbiji koordinira Fondacija Ane i Vlade Divca.

(Beta)

