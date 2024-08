U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, do 37 stepeni Celzijusa

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, dok se sredinom dana i posle podne očekuje povremena promenljiva oblačnost, saopštio je Hidrometeorološki zavod Srbije.

Vetar će biti slab do umeren, severnih pravaca. Najniža temperatura biće od 13 do 21, a najviša od 34 do 37 stepeni Celzijusa.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo. Sredinom dana i posle podne očekuje se povremena promenljiva oblačnost. Vetar će biti slab, severnih pravaca. Najniža temperatura biće od 17 do 21, a najviša oko 35 stepeni Celzijusa.

Biometeorološke prilike mogu uzrokovati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih i osetljivih osoba. Oprez se savetuje srčanim bolesnicima. Razdražljivost i pospanost su moguće meteoropatske rekcije. Preporučuje se zaštita od UV zračenja.

(Beta)

