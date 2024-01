U Srbiji sutra oblačno sa kišom i snegom na planinama – oprez za volanom

U Srbiji se sutra očekuje oblačno vreme sa mestimičnom kratkotrajnom kišom u nižim predelima, dok će na planinama padati sneg, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće umeren i jak vetar koji će na severu Vojvodine i istoku Srbije biti olujni, zapadni i severozapadni sa najjačnim udarima u planinskim predelima istočne Srbije. Očekuje se najniža temperatura od minus dva do pet stepeni Celzijusovih, a najviša od osam do 13 stepeni.

U Beogradu se očekuje umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo vreme. Pre podne je moguća kratkotrajna kiša, a posle podne se očekuju i sunčani intervali. Duvaće umeren do jak, zapadni i severozapadni vetar a temperature će se kretati, najniža od dva do pet stepeni Celzijusovih a najviša oko 11.

U petak se iznad većeg dela Srbije očekuje suvo vreme sa sunčanim intervalima dok će samo na istoku i jugoistoku biti oblačno, ponegde uz slabe mešovite padavine.

Uveče se na severozapadu očekuje naoblačenje, koje će se u toku noći premeštati preko ostalih predela Srbije, uslovljavajući prolaznu kišu u nižim i sneg u brdsko-planinskim predelima, ali i lokalnu pojavu poledice usled zaleđivanja mokrih površina.

U subotu se očekuje jak severozapadni vetar, koji će dostizati i udare olujne jačine. U toku dana dolazi do postepenog razvedravanja, a oblačno vreme sa kišom i snegom zadržaće se samo ujutro i pre podne na istoku i jugoistoku Srbije.

U nedelju će vetar biti u slabljenju, a slabe kratkotrajne padavine biće moguće samo u brdsko-planinskim predelima. Sledeće sedmice suvo i toplije uz promenljivu oblačnost i sunčane intervale.

Biometeorološka prognoza za četvrtak:

Biometeorološke prilike mogu imati nepovoljan uticaj na osobe sa psihičkim i respiratornim oboljenjima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje, bolova u kostima i neraspoloženja. Neophodna je dodatna pažnja u saobraćaju.

(Beta)

