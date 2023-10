U Srbiji sutra posle hladnog jutra sutra sunčan i topao dan

Posle hladnog jutra sutra će biti sunčano i toplo vreme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije.

Po kotlinama i dolinama reka jugozapadne i južne Srbije očekuje se kratkotrajna magla.

Tokom noći uslediće postepeno naoblačenje sa severa.

Duvaće slab do umeren jugozapadni vetar, na istoku zapadni koji će povremeno biti i jak.

Najniža temperatura biće od četiri do 11, a najviša dnevna od 23 do 25, na istoku i do 27 stepeni.

I u Beogradu će posle hladnog jutra, biti sunčan i topao dan. Najniža temperatura biće od sedam do 11, a najviša dnevna oko 24 stepena.

Narednih dana jutra će biti hladna, a tokom dana pretežno sunčano uz malu do umerenu oblačnost i sa dnevnom temperaturom u većini mesta od 23 do 27 stepeni, osim u ponedeljak kada će biti osetno hladnije. Prolazno naoblačenje, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima, očekuje se u nedelju i utorak.

Biometeorološka prognoza za subotu, 7. oktobar:

Relativno povoljan uticaj meteoroloških prilika može usloviti smanjenje tegoba većine hroničnih bolesnika. Osobama sa srčanim problemima i astmatičarima se i dalje savetuje oprez. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu promenljivog raspoloženja i glavobolje.

(Beta)

