U Valjevu održan protest protiv Rio Tinta i iskopavanja litijuma

Na gradskom trgu trgu u Valjevu večeras je održan protest protiv Rio Tinta i iskopavanja i eksploatacije litijuma u Srbiji, ali i u valjevskom kraju.

Kako je javila reporterka N1 ljudi su se okupili kako bi poslali svima poruku da neće dozvoliti da se posao iskopavanja litijuma nastavi.

Prema rečima okupjenih građana „protest je potpuno vanstranački i ima za cilj da animira sve ljude, koje god politčke orijentacije bili ili verskog opredeljenja, partizani ili nemci da se ujedine oko toga da se u okolini Valjeva ne rudari.

„Imaju rok od 40 dana da usvoje zakon ili će 41. imati blokade ključnih tačaka i železnica“, istakli su okupljeni Valjevci.

„Valjevo mora da zna i da ima odgovor ko to obećava i prodaje našu zemlju. Okupili smo se da tražimo odgovore. Očigledno je da su mutne radnje u pitanju kao i sve što se dešava u ovoj zemlji, sve je u rukama grupe moćnika. Mene zanima šta kažu građani, da li oni žele litijum? Ja ovde ne želim rudnik, znam šta znači imati rudnik pored grada, video sam to, ne moramo ići u Boliviju ili Peru, već znam kako to izgleda“, rekao je za N1 reditelj Zoran Đorđević koji živi u Brazilu.

Posle govora na gradskom trgu okupljeni građani su se uputili ka gradskog hrama ispred kojeg su zatražiti od Srpske pravoslavne crkve (SPC) da stane na čelo naroda.

