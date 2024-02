U Zrenjaninu srednjoškolke razgovarale sa uspešnim poslovnim ženama

Akademija ženskog liderstva je u Kulturnom centru Zrenjanina, u sklopu projekta „Devojke imaju reč“, organizovala razgovor učenica Ekonomsko-trgovinske škole „Jovan Trajković“ sa uspešnim ženama koje su im predstavile svoj poslovni put i dale smernice za postizanje uspeha.

Za postizanje uspeha važno je probati, bez obzira na uspeh, važna je i radoznalost, ali i tražiti pomoć kad treba, poručila je Olga Svoboda koja radi u menadžmentu za ljudske resurse.

Kazala je da je radoznalost način da se ne propuste prilike, da se one uoče i da se smelo otisne u njih, a ukoliko se nema smelosti i hrabrosti i ako strah blokira, te prilike se neće ni probati.

„Izoštrite antene, budite spremne da probate nove stvari, ne plašite se neuspeha, iz toga naučite i vežbajte svoj ‘mišić radoznalosti’ „, poručila je Svoboda devojkama.

Milica Čiča koja je menadžerka poslovnih komunikacija u jednoj automobilskoj kompaniji učenicama je istakla da je za uspeh važno imati „svoju priču“, baviti se njom i imati stav, a veoma je važno i ulaganje u razvoj veština.

„Mi svakog dana u svemu pričamo priče, ali nešto što mi predstavljamo je naš brend, šta je ta priča koju mi želimo da kažemo, o nama, našim veštinama, da li želimo da imamo stav, ili smo fleksibilni da razumemo promene koje se dešavaju podložne i našim stavovima i mišljenima“, kazala je ona.

U tom smislu, navela je, važno je baviti se svojim vrednostima, a i stvarima koje pojedinac može promeniti.

Na skupu u Zrenjaninu bila je i Milica Živić, novinarka i bivša atletičarka koja je učenicama o nastavku školovanja i planovima za budućnost rekla da je važno da upišu ono što vole i da je ona dokazala da žene mogu biti uspešne u više oblasti.

„Kojim god se poslom bavili, važno je da ostanemo radoznali i da imamo želju da učimo i dalje se usavršavamo u toj oblasti i stoga mene kroz život i karijeru vodi to da bi mi bilo žao da odustanem od nečega u čemu sam talentovana i već postigla uspeh. Vodi me to što posmatram šta me prijatelji i ljudi sa društvenih mreža pitaju o putovanjima, mojoj karijeri i sportu, te se trudim da u tome istrajem i nekome pomognem svojim primerom“, rekla je Živić.

Učenice su govorile, postavljale pitanja, a jedna od njih, Jovana Albulj, rekla je da joj je namera bila da od uspešnih žena čuje kako su došle do uspeha i kako bi i ona mogla da to postigne.

„Nisam očekivala da će biti ovako dobro, sada imam mnogo više snage da postignem nešto više u životu nego ranije“, rekla je ona.

Nina Vuković, takođe učenica Ekonomske škole, kazala je da je očekivala predavanje, ali ne i interakciju svih učesnica skupa.

„Drago mi je što smo smo se sve uključil“, što je neko saslušao moje mišljenje i što sam saslušala tuđe i videla tuđe perspektive“, navela je ona.

U razgovoru je učestvovala i Lepa Željski, koordinatorka Ženske odborničke mreže u Skupštini Grada Zrenjanina i predsednica Komisije za rodnu ravnopravnost, koja je govorila o radu tih tela i ukazala na mogućnost saradnje sa školama.

Projekat „Devojke imaju reč“ sprovode Medijski centar Beta i Akademija ženskog liderstva u okviru programa „Mladi i mediji za demokratski razvoj“ Beogradske otvorene škole, koji podržava Švedska.

(Beta)

