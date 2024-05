Udružena opozicija: Novim Sadom da upravljaju njegovi građani, a ne predsednikov brat iz Beograda

Udružena novosadska opozicija „Udruženi za slobodan Novi Sad“, koju čini 12 partija i pokreta, pozvala je danas Novosađane da izađu na izbore u što većem broju i glasaju za to da o njihovom gradu, posle 12 godina, počnu da odlučuju Novosađani, „a ne predsednikov brat iz Beograda i njegova svita“.

„Već 12 godina Novim Sadom ne upravljaju Novosađani, čak ni oni iz SNS, nego upravlja predsednikov brat (Andrej Vučić) sa svojim pomoćnicima iz kriminalnog miljea. To Novosađani znaju i više neće da trpe. Pozivam sve koji žele to da menjaju i one koji pripadaju vladajućoj stranci, da svi ujedinimo energiju i izborimo se za promene“, naveo je u saopštenju za javnost jedan od nosilaca opozicione liste Borislav Novaković.

Prema njegovim rečima, Novi Sad „prolazi kroz jedan dramatičan period“, koji može da se prebrodi „ako smo složni i odlučni da želimo promene“.

„Možemo da pobedimo ukoliko se okupimo, ukoliko svi budemo zajedno i ukoliko prevlada ono što je bio ideal svake demokratije, a to je da se izborimo da sami donosimo odluke, a ne da imamo velikog tutora iz okruženja predsednika države“, kazao je Novaković.

Dodao je da opozicija neće da dozvoli da javne poslove u Novom Sadu „vode kriminalci“, da o ključnim stvarima kako se upravlja jednom političkom zajednicom odlučuju „nevidljivi centri moći“, nego da „suvereni budu jedino građani Novog Sada, da se oni pitaju“.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.