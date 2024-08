Udruženje: Izmenama prostornog plana predviđeno rušenje Beogradskog sajma

Udruženje „Naša mesna zajednica“ saopštilo je da izmene i dopune prostornog plana područja posebne namene za Beograd na vodi, koje su od danas na ranom javnom uvidu, potvrđuju da je planirano rušenje Beogradskog sajma, osim Hale 1.

To udruženje je u saopštenju navelo da su na području Beogradskog sajma, izuzev Hale 1, planirani stambeni objekti visine od 70 do 120 metara, koji zauzimaju i do 70 odsto površine parcele.

„Naručilac izrade plana je firma ‘Beograd na vodi’ doo, a nosilac izrade plana je Agencija za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije čiji je direktor Đorđe Milić, bivši pomoćnik Ministra građevinarstva Gorana Vesića“, dodaje se u saopštenju.

Prema navodima tog udruženja, zaštićena parcela na kojoj se nalaze Hale 1, 2 i 4 Beogradskog sajma „vidno je smanjena tako da obuhvata samo uzak prostor oko Hale 1“.

„Dimenzije parcele iz prostornog plana se poklapaju sa grafičkim delom štetnog i protivzakonitog urbanističkog projekta koji je Ministarstvo građevinarstva potvrdilo u februaru ove godine i kojim je ovim smanjenjem površine zaštićene parcele, nasilno skinuta zaštita sa Hala 2 i 4 Beogradskog sajma“, naveli su iz „Naše mesne zajednice“.

Za spomenik kulture Fabriku hartije „Milana Vape“, poznatiju kao „Jugošped“ na Savskom vencu, kako su dodali, planirano je da bude pretvorena u muzejski prostor, a izmene prostornog plana obuhvataju i parcele uz kompleks spomenika kulture Stare šećerane na Čukarici.

„Na ovim parcelama pored Hipodroma su se nekada nalazila skladišta NIS, a pre 3 godine ih je na javnom nadmetanju kupila firma ‘Beograd na vodi’ doo. Izmenama prostornog plana se na ovom potezu planiraju stambeni objekti visine do 80 metara koji će zauzimati do 70 odsto površine parcele“, dodaje se u saopštenju.

Udruženje „Naša mesna zajednica“ navodi da je izmenama tog plana ugroženo i zaštićeno stanište „Zimovalište malog vranca“ u Bloku 18A na Novom Beogradu.

„Na zaštićenoj parceli je prostornim planom planirana izgradnja stambeno-poslovnih objekata visine do 32 metra. U neposrednoj blizini zaštićenog prirodnog dobra je planirana i izgradnja komercijalnih objekata visine do 32 metra što će zelenilo na ovom području svesti na nivo statističke greške“, ocenili su oni.

Dodali su da rani javni uvid za izmene prostornog plana za Beograd na vodi traje dve nedelje, do 21. avgusta i pozvali građane da podnesu primedbe Agenciji za prostorno planiranje i urbanizam na taj „štetan plan i spreče dalje uništavanje Beograda“.

(Beta)

