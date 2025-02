Umrla Roberta Flek, pijanistkinja i pevačica prepoznatljiva po hitu Killing Me Softly With This Song

Roberta Flek, američka pevačica i pijanistkinja koju je njen intimni pevačko-muzički stil učinio jednom od najvećih zvezda sedamdesetih godina prošlog veka a uticajnom mnogo duže, umrla je danas u 88. godini, saopštila je njena publicistkinja.

Flek je 2022. godine dobila ALS, tzv Lu Gerigovu bolest, i više nije mogla da peva. Umrla je kod kuće, u krugu porodice.

Ovu školovanu pijanistkinju iz Severne Karoline a školovanu u Virdžiniji, toliko talentovanu da je sa 15 godina dobila punu stipendiju na crnačkom univerzitetu Hauard, otkrio je džez muzičar Les Mek Kan krajem šezdesetih godina.

Postala je zvezda iznenada pošto je Klint Istvud iskoristio njenu pesmu „The First Time Ever I Saw Your Face“ u svom rediteljskom prvencu „Jeza u noći/Play Misty For Me“ iz 1971. godine – i to za jednu od seksualno najeksplicitnijih scena ovog horor trilera.

Ta zavodljiva balada nalik na himnu, praćena nežnim gudačima i klavirom, popela se 1972. godine na sam vrh Bilbordove top liste najprodavanijih singlova i dobila je nagradu Gremi za najbolju ploču.

Naredne, 1973. godine, Roberta Flek je snimila svoju verovatno najpoznatiju pesmu „Killing Me Softly With The Song“, koja je takođe dobila nagradu Gremi.

Flek je time postala prvi muzički umetnik koji je godinu za godinom dobio Gremija za najbolju ploču.

Tokom sedamdesetih godina imala je još hitova: „Feel Like Makin’ Love“, „Where Is The Love“, „The Closer I Get To You“. Poslednja dva snimila je kao duete u partnerstvu sa bliskim prijateljem Donijem Hatavejem, koji joj je bio kolega sa fakulteta.

Zbog njegove mentalne nestabilnosti, partnerstvo je trpelo, prekidalo se i obnavljalo, a tragično se završilo 1979. godine kada je Hatavaj, spremajući sa Flek album dueta, doživeo tokom snimanja mentalni slom koji je opisivan kao napadi paranoje i sumanutih ideja.

Snimanje je prekinuto, a Hatavej je iste noći pronađen mrtav na pločniku ispod prozora stana u kojem je živeo na Menhetnu. Pretpostavlja se da je skočio kroz prozor i izvršio samoubistvo.

Flek je pre dve godine izjavila da je sa Hatavejem bila duboko povezana kreativno, jer je „mogao da peva sve i da peva bilo šta“.

Posle ove tragedije, Flek više nije dostigla uspeh kakav je imala tokom sedamdesetih, mada je u osamdesetim imala hit-duet sa Pibom Brajsonom „Tonight, I Celebrate My Love“ a u devedesetim hti duet sa Maksijem Pristom „Set The Night To Music“.

Sredinom devedesetih, ponovo je privukla pažnju javnosti na sebe kada je hip-hop grupa Fjudžiz (The Fugees) snimila obradu njenog klasika „Killing Me Softly“ i za njega dobila Gremija. Roberta Flek je potom izvela ovu pesmu užuvo sa Fjudžiz.

Ukupno je dobila pet Gremija, od čega tri za „Killing Me Softly“, a dobila je i Gremija za životno delo, 2020. godine.

(Beta)

