Umro Šejn Makgovan, frontmen grupe The Pogues

Šejn Makgovan, pevač benda Pogs (The Pogues), preminuo je u 66. godini posle duge bolesti, saopštila je danas njegova supruga.

Vest o smrti pevača objavljena je na Instagramu. Od 2015, nakon preloma karlice, Makgovan je bio u invalidskim kolicima.

Keltski pank bend The Pogues prvi uspeh je ostvario 1980-ih, a posebno je poznat po pesmama o životu Iraca i irske dijaspore, protiv politike tadašnje britanske premijerke Margaret Tačer i protiv cenzure.

Počast Makgovanu odao je i predsednik Irske Majkl D. Higins, navodeći da će ostati upamćen kao jedan od najvećih tekstopisaca u muzici.

Šejn Makgovan je sa sastavom The Pogues objavio pet albuma, a potom i više solo izdanja.

Džulijen Templ je iz 2020. snimio dokumentarac o muzici i životu Makgovana „Crock of Gold: A Few Rounds With Shane MacGowan“.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.