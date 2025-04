Vajzman: Srbija jedina zemlja kandidat za EU gde novinare prate špijunskim softverima

Srbija je jedina zemlja kandidat za članicu EU u kojoj je zabeležena višestruka zloupotreba špijunskih softvera za praćenje novinara, izjavio je danas u Beogradu Džejmi Vajzman iz Međunarodnog instituta za medije (The International Press Institute – IPI).

On je dodao da se protiv novinara koriste Pegaz, ali i softveri domaće izrade te da je do sada potvrđeno devet slučajeva upotrebe ovakve tehnologije. To, dodao je, čini Srbiju zemljom sa najviše takvih slučajeva u Evropi.

„Takva upotreba je nelegalna u Srbiji i predstavlja jasno kršenje međunarodnih standarda, a do sada smo videli nula odgovornosti“, rekao je on na konferenciji Misije za brzi odgovor u oblasti slobode medija, na kraju posete Srbiji.

Predstavnici međunarodnih novinarskih udruženja iz Misije za brzi odgovor u oblasti slobode medija boravili su tri dana u Srbiji, sa ciljem da iskažu solidarnost sa ovdašnjim novinarkama i novinarima.

Sastali su se sa novinarima, predstavnicima medija, strukovnih udruženja, policije i tužilaštva, kao i sa predstavnicima OEBS, Saveta Evrope i delegacije EU, ali ne i sa državnim zvaničnicima Srbije.

Predsednica Evropske federacije novinara (EFJ) Maja Sever rekla je da su se tokom posete Srbiji sastali sa velikim brojem novinara, te da pored pravnih i stučnih objašnjenja i podrške, primarno su bili tu da prikupe što više podataka i ojačaju mrežu podrške novinarima i novinarkama.

„Važno nam je da znate da smo razgovarali sa predstavnicima medija i novinarima sa celog spektra, dakle sreli smo ljude i iz RTS, RTV, razgovarali smo o naporima da se pojača profesionalan rad medija. Ovde smo da pružimo podršku, čuli smo svedočanstva novinarki i novinara iz lokalnih medija i cilj nam je jačanje medijskog pluralizma i bolja zaštita novinara i novinarstva“, navela je.

Vajzman je rekao i da je pored fizičkog i verbalnog uznemiravanja novinara zabeležen i veliki broj slučajeva napada na internetu, kao i pravnih pretnji, poput SLAPP tužbi, koje uglavnom dolaze od visoko rangiranih državnih zvaničnika.

„Tokom ove misije smo takođe saznali za 19 SLAPP tužbi Kriku, što ih čini daleko najviše rangiranima po tom pitanju u Evropi“, rekao je.

Elena Rodina iz Evropskog centra za slobodu štampe i medija okarakterisala je situaciju u Srbiji u oblasti slobode medija kao kritičnu.

„Došli smo jer nadgledamo krizu bez presedana za medije u Srbiji. Samo od novembra prošle godine zabeležili smo 56 slučajeva napada na novinare i medije koji su izveštavali o tragediji u Novom Sadu i protestima“, rekla je advokatica Jasmin Dezeuv iz organizacije Slobodni mediji (Free press unlimited).

Dodala je da se ove godine broj napada duplirao u odnosu na prošlu.

„Tokom razgovora ove nedelje sa udruženjima novinara i medijima uznemirio nas je broj napada na novinare od strane policije i pred policijom. Ovi napadi imaju poguban efekat na pristup informacijama u Srbiji i zahtevaju snažan odgovor vlasti“, rekla je.

Predstavnik organizacije „Article 19“ David Diaz je da poziv misije da se pregovori o Poglavlju 23, o vladavini prava i ljudaskim pravima u Srbiji zamrzne, neće ugroziti već da je cilj da zaštiti njene građane.

„Srbija zaostaje kada je reč o medijskim slobodama i to je i predmet ove posete. Ova misija procenjuje situaciju pa sastavljamo preporuke i pošto je pristupanje EU politički proces neophodno je da ispune kriterijumi“, rekao je na pitanje novinarke da li je „posao misije da se bavi politikom“ u Srbiji.

Dezeuv je rekla da kako je fokus kratke posete bio solidarnost sa novinarima, nije bilo vremena za sastanak sa predstavnicima vlasti.

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija saopštilo je ranije da je dva puta, prethodnih dana, neposredno kontaktiralo sve članove ove delegacije pozivajući ih na sastanak i razgovor sa ministrom Dejanom Ristićem, što je odbijeno uz obrazloženje da ne žele susret sa političarima i članovima odlazeće Vlade.

„Ministarstvo izražava najviši mogući stepen zabrinutosti zbog demonstrirane selektivnosti i netransparentnosti u izboru sagovornika u Srbiji, kao i zbog odbijanja članova ove delegacije da se susretnu sa ministrom Ristićem i njegovim saradnicima. Takođe, Ministarstvo izražava zabrinutost u vezi sa netransparentnim radom, a posebno izvorima finansiranja navedenih organizacija, kao i njihovog srpskog domaćina, što sve ukazuje na selektivan i neobjektivan pristup u sagledavanju celovitog i stvarnog stanja u oblasti javnog informisanja u Republici Srbiji“, navodi se u saopštenju.

Dezeuv je rekla da je raspored bio gust te da sa predstavnicima vlasti nije planiran razgovor, ali da su pozvali Ristića da se sastanu onlajn, na šta još uvek nije odgovorio.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com