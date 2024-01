Velika Britanija kaže da ne planira uvođenje regrutacije za vojsku

Britanska Vlada je danas saopštila da ne planira da uvede regrutaciju za vojsku, pošto je šef britanske vojske rekao da će biti potrebna „vojska građana“ za vođenje budućeg rata sa zemljom poput Rusije.

Načelnik Generalštaba, general Patrik Sonders, rekao je da bi priprema za potencijalni kopneni rat morala da bude poduhvat „cele zemlje“. On je pohvalio evropske države koje su bliže Rusiji jer su „razborito postavile temelje za nacionalnu mobilizaciju“.

Sonders koji se dugo zalagao za veći budžet vojske, a ove godine treba da završi mandat, rekao je da „u naredne tri godine mora biti britanske vojske od 120.000 ljudi“.

„Ali to nije dovoljno“, dodao je on tokom govora na Međunarodnoj konferenciji o oklopnim vozilima u Londonu. „Sada nije samo poželjno, već i neophodno preduzimanje pripremnih koraka da bismo omogućili stavljanje naših društava na ratnu osnovu kada je to potrebno“, smatra on.

Rekao je da „Ukrajina brutalno pokazuje da redovne vojske počinju ratove, a građanske vojske u njima pobeđuju“.

Portparol premijera Rišija Sunaka Maks Blejn je rekao da Vlada „nema nameru“ da uvede regrutaciju.

„Britanska vojska je ponosna na tradiciju što dobrovoljačka. Nema planova da se to promeni“, rekao je on.

Dodao je da „uključivanje u hipotetičke ratove“ pritom „nije od pomoći“.

Sekretar za odbranu Grant Šeps je oštro govorio o pretnji Velikoj Britaniji i prošle nedelje je pomenuo da Velika Britanija „iz posleratnog prelazi u predratni svet“.

Uprkos tome, Vlada ne planira da veličinu vojske poveća sa sadašnje 74.000 stalno zaposlenih vojnika, što je manje nego 2006. kada ih je bilo 102.000. Vlada kaže da će povećati vojnu potrošnju sa nešto više od dva odsto BDP-a na 2,5 odsto šro je mnogo manje nego na vrhuncu „Hladnog rata“.

Britanska vojska je regrutovala vojnike tokom Prvog svetskog rata, i ponovo tokom i posle Drugog svetskog rata, ali je tokom većeg dela svoje 364-godišnje istorije bila isključivo dobrovoljačka.

(Beta)

