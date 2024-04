Venecija zbog masovnog turizma uvela ulaznice za jednodnevne posete

Venecija od danas prva u svetu turistima naplaćuje ulazak u staro gradsko jezgro da bi ssmanjila velike gužve tokom vikenda i praznika.

Znakovi sa informacijama o dnevnoj ulaznici od pet evra dočekuju jednodnevne posetioce već na železničkoj stanici. Dužni da kupe kartu pre no što se često zagušenim uzanim venecijanskim uličicama upute u razgledanje znamenitosti i kanala – prenele su agencije.

Venecija već dugo pati pod pritiskom ogromnog broja turista. Ipak, gradski zvaničnici kažu da podaci o pretpandemijskom broju od 25 do 30 miliona turista godišnje nisu pouzdani, i da će novi sistem pomoći da se dođe do egzaktnijih podataka.

Prošle godine taj znameniti italijanski grad je posetilo 15 miliona turista. U starom gradu koji presecaju stotine kanala, živi svega 50.000 stanovnika, uglavnom penzionera.

Ulaznice su obavezne od 8.30 do 16.00 sati. Za sada je to pilot projekat koji će trajati do 5. maja, a zatim važiti za sve vikende do sredine jula – ukupno 29 dana.

Do kraja godine treba da bude odlučeno da li će ta regulativa biti trajno primenjena, eventualno i sa višim cenama i u većem broju dana. Jedan od ciljeva inicijative je da se turisti podstaknu da ostanu duže.

Od naplate su oslobođeni turisti koji ostaju više od jednog dana u Veneciji, stanovnici obližnjih okruga Margera i Mestre, oni koji idu na posao, deca do 14 godina i još neke kategorije.

Neće biti posebnih kapija za ulazak, već će kontrolu u početku nasumično vršiti inspekcija. Turisti bez ulaznice moraće da plate kaznu od 50 do 300 evra.

Pored ulaznica za turiste, grad je zabranio uplovljavanje velikih brodova za krstarenje u Lagunu Venecije i ograničio veličinu turističkih grupa.

(Beta)

