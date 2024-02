Veran Matić: Sudije Apelacionog suda nisu shvatile svoju istorijsku ulogu

Predsednik Komisije za istraživanje ubistva novinara Veran Matić ocenio je danas, nakon što je Apelacioni sud u Beogradu objavio da je doneo oslobađajuću presudu za ubstvonovinara Slavka Ćuruvije, da je to veliki poraz za društvo u Srbiji i za političku rešenost da se kazni nasilje nad novinarima.

„Od aprila prošle godine pronose se informacije da je posle otvorenog zasedanja Apelacionog veća doneta oslobađajuća presuda. Neobjašnjivo je da se devet meseci piše otpravak presude. Nemam odgovore na brojna pitanja koja mogu da se postave kada je reč o ovoj konačnoj presudi“, rekao je Matić za televiziju N1.

On je izrazio nadu da će tužilaštvo uputiti zahtev za zaštitu zakonitosti u ovom slučaju, ali je dodao da odluka Vrhovnog suda neće imati implikacije po ovu presudu.

„Ovo je veliki poraz za društvo u Srbiji i za političku rešenost da se kazni nasilje nad novinarima. I pored činjenice da se ta politička volja pokazala kroz osnivanje Komisije za istraživanje ubistava novinara, i efikasnog istražnog rada i podizanja optužnice, ogroman trud je izbrisan odlukom sudija koji, očigledno, nisu shvatili svoju istorijsku ulogu“, rekao je Matić.

Naveo je da su poruke te presude da oni koji ugrožavaju bezbednost novinara i ubijaju novinare mogu računati i dalje na to da skoro da ne postoji šansa da budu osuđeni.

„Ta poruka je danas posebno dramatična kada vidimo dramatičnu situaciju u kojoj se nalaze novinari u Srbiji, i širom sveta. Ne smemo da zaboravimo i jučerašnju odluku Tužilaštva za organizovani kriminal, kojom je odbijen predlog Komisije za istraživanje ubistava novinara i radne grupe MUP, da preuzme slučaj ubistva novinara Milana Pantića“, kazao je Matić.

Apelacioni sud u Beogradu objavio je danas da je preinačio prvostepenu presudu Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu i oslobodio četvoricu optuženih za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije 11. apirla 1999. godine – Radomira Markovića, Milana Radonjića, Ratka Romića i Miroslava Kuraka.

Četvoricu pripadnika nekadašnjeg Resora državne bezbednosti pre toga je Posebno odeljenje za organizovani kriminal dva puta proglasilo krivim i osudilo na ukupno 100 godina zatvora.

Novinar i vlasnik listova „Dnevni telegraf“ i „Evropljanin“ ubijen je 11. aprila 1999 . godine u Svetogorskoj ulici, sa više hitaca u leđa, a za to ubistvo tek 2015. godine optuženi su tadašnji načelnik Državne bezbednosti (DB) Radomir Marković i trojica visokih funkcionera DB Milan Radonjić, Ratko Romić i njegov kum Miroslav Kurak.

Predsednik NUNS: Država nikada nije ni htela da rasvetli ubistvo Ćuruvije

Predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS) Željko Bodrožić izjavio je da je oslobađajuća presuda za optužene za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije još jedan pokazatelj da je država od prvog dana opstruirala istragu i nikada nije ni imala nameru da rasvetli ovo ubistvo.“Šokiran sam, žalostan i ljut jer živimo u državi koja 25 godina ne može da reši to svirepo ubistvo poznatog novinara i urednika. Iz samog čina ubistva se videlo da je država, odnosno tajna policija, izvršila taj zločin i ta ista država je učinila sve da se slučaj zataška i onemogući istraga“ rekao je Bodrožić za N1.

On je naveo da je istraga loše vođena i opstruirana, da je u jednom periodu posle 5. oktobra 2000. istraga došla do nekih činjenica, ali da je to sudu bilo malo, i da se „očigledne stvari moraju dokazivati van zemlje“.

Bodrožić je ocenio da „su i sudije na mukama“ jer je „slučaj rušen i u istrazi i u postupku“, te da se vidi da postoji veza između ondašnje i sadašnje vlasti, jer se, i pored poruka da će se učiniti sve da se otkriju ubice i nalogodavci, ispostavilo da je „sve bilo samo maska“.

„Ovo je još jedan signal da zaista nismo država u pravom smislu, da podzemne sile i dalje imaju moć nad institucijama i da nemamo uređen istem u kojem će i MUP i sud raditi profesionalno“, rekao je predsednik NUNS.

Novinarska udruženja i stranke: Odluka Apelacionog suda je strašan udar na novinare u Srbiji

Predstavnici novinarskih udruženja i političkih stranaka reagovali su danas gotovo jednogalsno povodom oslobađajuće presude Apelacionog suda u slučaju ubistva novinara, urednika i izdavača Slavka Ćuruvije.Predsednica Evropske federacije novinara Maja Sever ocenila je na društvenoj mreži Iks (X) da je oslobađajuća presuda optuženih za ubistvo Ćuruvije „strašan udar na novinare i medijsku zajednicu u Srbiji, ali i na demokratiju i vladavinu prava“.

„Ovo je potpuni slom sistema koji šalje jasnu poruku da zločin, ubistvo novinara, ostaje nekažnjeno“, napisala je Sever.

Advokat Rodoljub Šabić je na istoj mreži naveo da je državi trebalo bezmalo četvrt veka da bi građanima poručila da za „mučko ubistvo Slavka Ćuruvije niko nije kriv“.

„Ma, ‘najvažnije je da institucije rade svoj posao'“, dodao je ironično Šabić.

Predsednik Demokratske stranke Zoran Lutovac smatra da je nakon donošenja te presude „mrak gušći nego ikad“.

„Doneta je presuda da je Ćuruvija ubijen u skladu sa propisima. Mrak je gušći nego ikad“, napisao je Lutovac na Iksu.

Predsednik Pokreta slobodnih građana Pavle Grbović ocenio je da je tom presudom poslata poruka „svakome ko misli drugačije“.

„Država ubija. Prvo su ubili čoveka, zatim su ubili pravdu, a sada su ubili svaku pomisao da bilo ko može da bude slobodan i zaštićen ukoliko misli drugačije od protagonista miloševićevsko-šešeljevske politike“, naveo je Grbović.

