Veselinović (ZLF): Ozbiljan je problem ostaviti opštine i gradove bez opozicije još četiri godine

Poslanik Zeleno-levog fronta (ZLF) Dobrica Veselinović izjavio je da se iz lekcija naučenih iz bojkota izbora 2020. godine može zaključiti kako je ozbiljan problem ostaviti opštine i gradove bez predstavnika opozicije još četiri godine, a „pogotovo lišiti one opštine i gradove u kojima opozicija može da pobedi jednog drugačijeg upravljanja“.

„U ovoj situaciji smatram da bojkot u klasičnom smislu – poruke tipa ‘nemojte da izađete na izbore’ i kampanja koja kaže ‘ostanite kod kuće’ – ne bi doprineo rezultatu koji je potreban našem društvu. Ako se ide ka tome da se izbori ne dese, što ne bih zvao aktivnim bojkotom već određenom vrstom građanske neposlušnosti, to jeste mogućnost o kojoj smo mi kao Zeleno-levi front, ali i ostala opozicija pričali i o kojoj pričamo, ali se nadam da do tog scenarija neće doći zato što on svakako vodi ka daljoj konfrontaciji građana sa građanima“, rekao je Veselinović za Vreme.

Odgovarajući na pitanja, on je rekao i da misli da nije dobro rešenje neizlazak na beogradske i izlazak na izbore u drugim mestima.

„To bi doprinelo padu poverenja u političke stranke, u institucionalnu borbu, u formu organizovanja koja kaže – organizovali smo se oko osnovnih postulata, a to je učešće na izborima i osvajanje vlasti na izborima. To bi vodilo i još jačem talasu populističkih pokreta koji bi onda koketirali sa različitim vaninstitucionalnim delovanjem“, ocenio je Veselinović.

„Sve ovo stvarilo bi još veći društveni haos“, rekao je i dodao da je „posle ovoliko godina vlasti Srpske napredne stranke“ srpsko društvo „sluđeno“.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.