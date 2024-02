Veselinović(ZLF): Imamo uverenja da će EU reagovati na izbornu krađu tokom izbora u Srbiji

Predstavnik Zeleno-levog fronta (ZLF) Dobrica Veselinović kazao je danas „da će Evropska unija regovati na izbornu krađu tokom izbora u Srbiji“.

Evropski parlament, Rezolucijom usvojenom 8. februara poziva na sprovođenje nezavisne međunarodne istrage neregularnosti na decembarskim parlamentarnim, pokrajinskim i lokalnim izborima u Srbiji, sa posebnim akcentom na beogradske izbore.

„Istraga se priprema u Briselu, ali sačekajmo da ljudi dođu u Beograd i da vidimo hoće li vlast, u međuvremenu, nešto preduzeti po pitanju preporuka“, kazao je Veselinović za televiziju N1.

ZLF je deo opozicone koalicije „Srbija protv nasilja“ čija delegacija se, kako je ranije saopšteno, sastala sa brojnim evropskim zavničnicima u Briselu i Parizu.

„Moje kolege su još u Parizu, posle Brisela, i dobili smo veoma ozbiljna uveravanja da će Evropska unija reagovati na izbornu krađu u Srbiji“, rekao je Veselinović.

Na pitanje koliko je to sigurno i da li će se to ukoro desiti, Veselinović je rekao: „Ako čekate papir sa pečatom, on će stići uskoro“.

Premijerka Srbije i funkcionerka vladajuće Srpske napredne stranke Ana Brnabić je ranije kazala da su rezolucije Evropskog parlamenta neobavezujuće.

(Beta)

