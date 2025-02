Viktimološko društvo: U Srbiji nasilje i veliki broj žrtava, potrebno sprovođenje zakona

Viktimološko društvo Srbije (VDS) saopštilo je danas da se 22. februar – Evropski dan žrtava, u Srbiji ove godine obeležava u vreme mnogih teških viktimizacija.

Po posledicama, broju žrtava i odsustvu adekvatne prevencije, kako je navedeno, posebno se izdvajaju masovna ubistva iz maja 2023. godine, pad nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu u novembru 2024. godine i požar u Domu za odrasla i stara lica u Barajevu u januaru ove godine.

Ukazali su da deo svakodnevnog života ljudi u Srbiji uz to čine ekološki kriminalitet, korupcija, saobraćajna delinkvencija i nasilje u javnom i privatnom prostoru koji donose mnoge žrtve kojima su potrebni pomoć i podrška u prevazilaženju posledica viktimizacije i nalaženju puteva ka oporavku.

Društvo je u saopštenju ukazalo da sva ta stradanja, pored neposrednih, ostavljaju i veliki broj posrednih žrtava – od rodbine, prijatelja i poznanika, do šire društvene zajednice. Te žrtve često ostaju nevidljive i stoga se njihove potrebe zanemaruju i ne dobijaju odgovarajuću pomoć i podršku.

„Pozivamo državne organe da preduzmu potrebne mere za pravilno i dosledno sprovođenje zakonskih odredbi relevantnih za prevenciju viktimizacije i podršku žrtvama, kako bi se sprečila nova stradanja i pružila adekvatna pomoć onima kojima je potrebna“, piše u saopštenju Viktimološkog društva.

Društvo poziva državne organe da obezbede primenu Nacionalne strategije za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela u Srbiji za period 2020- 2025. godine koja definiše prava žrtava, predviđa unapređenje dostupnosti, kvaliteta i efikasnosti primene mera zaštite žrtava i svedoka, naročito posebno osetljivih kategorija, i uspostavljanje Nacionalne mreže službi za podršku žrtvama.

„Nacionalna mreža službi za podršku žrtvama treba da uključi službe pri pravosudnim organima i organizacijama civilnog društva, a država treba da obezbedi njen održiv i kontinuiran rad kako bi usluge podrške bile jednako dostupne svim žrtvama kriminaliteta u Republici Srbiji“, piše u saopštenju iz Viktimološkog društva Srbije.

Viktimološko društvo Srbije je nezavisno i neprofitno udruženje građana, osnovano 1997. godine s ciljem unapređenja i zaštite prava i položaja žrtava kriminaliteta, rata, kršenja ljudskih prava i drugih oblika stradanja.

To društvo ima službu (telefon 065-5486421) za podršku žrtvama kriminaliteta i kršenja ljudskih prava i do sada je imala više od 20.000 obraćanja za pomoć povodom nasilja u porodici, seksualnog nasilja, mobinga, ubistava, proganjanja, imovinskih krivičnih dela, pretnji, kršenja ljudskih prava i drugih oblika stradanja.

Organizacija Evropska podrška žrtvama (Victim Support Europe) obeležiće Evropski dan žrtava 21. februara u Briselu na skupu „Podrška kroz vreme“, o 35 godina Evropske podrške žrtvama kriminaliteta (Once upon a support: 35 year story of the European day for victims of crime), kada je 12 organizacija za podršku žrtvama formiralo to telo. Evropskim danom žrtava je proglašen 22. februar. Vizija je ujedinjena Evropa u naporima da pomognu svakoj osobi koja je postala žrtva.

