Više od 12.000 ljudi neće moći da ostvari biračko pravo

Nedavno usvojene izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spisku idu na štetu građana i procena je da će biti 12.500 građana koji neće moći da ostvare svoje biračko pravo na izborima koji su zakazani za 2. jun, izjavila je u utorak predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić.

U izjavi za televiziju Kurir, Brnabić je rekla da zakon predviđa da svi koji su promenili prebivalište posle 3. jula prošle godine neće moći da glasaju u novoj sredini već na starom glasačkom mestu, što će stvoriti brojne probleme i troškove tim ljudima.

Do izmena zakona je došlo na zahtev opozicije, koja je u prethodnom periodu registrovala puno situacija u kojima je vlast svoje glasače iz unutrašnjosti fiktivno prijavljivala u Beograd ili druge veće gradove kako bi tako povećala broj svojih glasova i uticala na krajnji ishod izbora.

Brnabić, koja je prethodno bila premijerka u više mandata, izjavila je da su beogradski i lokalni izbori koji će se održati 2. juna izuzetno značajni.

„Ovi izbori su odlučujući za to da li ćemo ispuniti ono što smo zacrtali do 2027. godine i što smo obećali, a to su veće plate, veće penzije, to je ekonomski rast“, rekla je Brnabić.

Predsednica Skupštine je istakla i da će Srbija nastaviti da se bori protiv usvajanja Rezolucije o genocidu Srebrenici u Ujedinjenim nacijama (UN).

Ona je dodala da bi na glasanju u UN moglo da dođe do apsurdne situacije da bude više onih koji su uzdržani i koji su glasali protiv a da rezolucija opet bude usvojena.

„Sponzori i kosponzori te rezolucije su zahtevali da se računaju samo glasovi onih koji su glasali. Zbog toga bi i mogli da dođemo u takvu situaciju“, objasnila je Brnabić.

(Beta)

