Više od 200 građana na skupu podrške Palestini u centru Beograda

Skup podrške narodu Palestine, u organizaciji neformalne grupe „Podrška narodu Palestine Srbija“ održan je danas na Trgu Republike u Beogradu.

Jedan od organizatora Mihajlo Nikolić kazao je za Betu da je grupa putem društvenih mreža pozvala građane na skup koji je počeo u 17 časova, kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog odluke Srbije da izvozi oružje u Izrael.

Nekoliko dana pre prve godišnjice početka rata u Gazi (7. oktobra) više hiljada propalestinskih demonstranata je izašlo na ulice Londona, Pariza i Rima zahtevajući hitan prekid vatre.

Na skupu podrške u Beogradu okupilo se više od 200 građana, a organizatori navode da je okupljanje pozdravila i ambasada države Palestine u Srbiji.

Okupljeni su nosili transparente sa natpisima „Sloboda Palestini“, „Novi Pazar Srbija, Sandžak stoji uz Palestinu“ kao i zastavu sa precrtanim logoom kompanije Rio Tinto.

„Srbija izvozi oružje u Izrael koji ubija palestinsku, libansku i drugu decu. Od 7. oktobra pa do danas izvezeno je oružje vrednosti od oko 20 miliona evra. Takođe se protivimo i saradnji Srbije sa NATO paktom i sa ostalim stranim faktorima koji učestvuju u genocidu u Palestini“, kazao je Nikolić.

On je kazao da organizacija koja je osnovana u oktobru prošle godine organizovala četiri okupljanja kojima pokušava da skrene pažnju na stradanje civila u Pojasu Gaze. Organizacija radi i na podršci palestinskim porodicama koje su izbegle u Srbiju, a u kontaktu je i sa drugim muslimanskim zajednicama.Na skupu je govorio i palestinski novinar Jusuf koji je podsetio na više od 40 hiljada mrtvih civila u Pojasu Gaze među kojima je i njegova sestra i drugi rođaci.“Nisam birao da se rodim kao Palestinac. Morao sam da izbegnem odatle. Na vašem jeziku Gaza znači zavoj i Gaza to danas i jeste, rana koja krvari“, kazao je on.Dana 7. oktobra prošle godine, Hamas je pokrenuo iznenadni napad na Izrael, ubivši 1.200 Izraelaca i uzevši 250 ljudi za taoce, što je pokrenulo rat sa Izraelom, koji je razorio veći deo Pojasa Gaze, koji je do tada kontrolisao Hamas.

Više od 41.000 Palestinaca je od tada ubijeno u Gazi, prema podacima ministarstva zdravlja Gaze.

