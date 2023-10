Više od 500 migranata stiglo na Kanarska ostrva u jednom danu

Hitne službe na Kanarskim ostrvima su saopštile danas da je ove nedelje tamo stiglo više od 500 migranata u četiri velika drvena čamca.

Jedan od čamaca je prenosio 280 migranata, naveli su zvaničnici hitne službe na društvenoj mreži Iks (bivši Tviter), što je najveći broj u jednom čamcu od kada su trgovci ljudima počeli redovno da koriste rutu Kanarskih ostrva 1994. godineprema rečima državne novinske agencije EFE.

Petorici migranata bila je potrebna medicinska pomoć po dolasku.

Kordinator španskog Crvenog krsta Hose Antonio Rodrigez Verona u izjavi Asošijeted presu je rekao da nije video toliko broj migranata u jednom čamcu od 2008. godine.

Stotine drugih migranata presretnuto je u pokušaju da stignu do ostrva koja se nalaze blizu severozapadne obale Afrike.

Špansko ministarstvo unutrašnjih poslova kaže da je skoro 15.000 migranata stiglo do Kanarskih ostrva u čamcima od 1. januara do 30. septembra 2023. godine. To je povećanje od 20 odsto u odnosu na isti period prošle godine. Većina je stigla iz Senegala.

(Beta)

