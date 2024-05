Viši nivo saradnje i strateškog partnerstva Kine i Srbije

Poseta kineskog predsednika Si Đinpinga Beogradu iskorišćena da se dosadašnja saradnja i strateško partnerstvo Kine i Srbije podignu na još viši nivo.

Si Đinping je sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem potpisao Zajedničku izjavu dve zemlje o produbljivanju i podizanju sveuobuhvatnog strateškog partnerstva i izgradnji zajednice Srbije i Kine sa zajedničkom budućnošću. Taj dokument je označio da će Srbija biti prva država iz Evrope sa kojom će Kina izgraditi zajednicu sa zajedničkom budućnošću.

U prisustvu dva predsednika predstavnici Kine i Srbije razmenili su 28 dukumenta o saradnji u skoro svim oblastima koje doprinose napretku i razvoju država.

Kina je u poslednje tri godine najveći investitor u Srbiju, drugi partner u trgovini. Izvoz iz Srbije je u poslednjih 10 godina povećan 140 puta, razmena roba osam puta, a investicije 30 puta. Tri najveća izvoznika u Srbiji su kineske kompanije.

Ugovor o slobodnoj trgovini između dve države biće u primeni od 1. jula ove godine i predviđa da u roku od 10 godina carine bude smanjivane.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da bi gotovo 95 odsto robe kojom se bude trgovalo bilo oslobođeno plaćanja carina ili drugih dadžbina, a koje su sada između 38 i 62 odsto.

„Potpisani su ugovori o slobodnom izvozu suve šljive, borovnica. Znate li šta to znači za naše seljake iz Osečine, Valjeva, Blaca, samo o šljivi govorim, da ne pričam o svemu drugom. To su ogromni pomoci i garantovan plasnam, jer mi imamo dobru robu, na ovakav način i uz ovakva oslobađanja sasvim sigurno i najbolju cenu“.

Po njegovoj oceni, to je samo početak slobodnog izvoza za niz drugih roba, od jabuka do goveđeg mesa, vina i rakije.

„Govorim vam o najobičnijim stvarima, ali o stvarima koje se tiču života naroda. I o tome je brinuo i predsednik Si, zato mu beskrajno hvala na tome.To se tiče našeg običnog seljaka, našeg običnog domaćina. A siguran sam da će u Narodnoj republici Kini moći da dobiju dobar proizvod, da se nikad ne postidimo“.

Kineski predsednik Si Đinping je obećao da će se u Kini školovati 300 studenata iz Srbije, kao i da će nova znanja i iskustva sticati 50 srpskih nučnika.

„Kina podržava Srbiju u njenom organizovanju EXPO 2027. i mi ćemo poslati delegaciju koja će da prisustvuje tom događaju. Kineske firme će da budu podstaknute da učestvuju u relevantnim projektima izgradnje“.

Vučić je Sija zamolio da razmotri mogućnost da neka kineska kompanija u Srbiji izgradi pogon za proizvodnju električnih vozila.

Izvesno je da će do kraja godine biti uspostavljena direktna avio linija između Srbije i Kine, od Beograda do Šangaja. To bi bila druga direktna avio veza između dve države, uz postojeću od Beograda do Tjenđina, a pregovara se i o uspostavljanju treće, od Beograda do Guandžoua.

Prilog Kineske Medijske Grupe (CMG)

(Beta)

