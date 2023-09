Visoki predstavnik za BiH: Mora se delovati protiv Dodikove politike

Visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit (Christian Schmidt) izjavio je danas da se mora delovati protiv politike predsednika Republike Srpske Milorada Dodika, navodeći da on kao visoki predstavnik međunarodne zajednice mora biti vidljiv u tome, ne želeći da otkrije kada će se to desiti.

„Možete biti sigurni da ću biti prezentan u RS, ali razumećete da ne mogu objaviti kada tačno“, preneo je Dojče vele (Deutsche Welle) deo intervjua koje je Šmit dao za nemački državni radio Dojčlandfunk (Deutschlandfunk).

Upitan šta može da uradi, ako mu je Dodik zapretio hapšenjem ako dođe u Republiku Srpsku i uskraćuje mu pristup jednom delu BiH, Šmit je kazao da se ne radi „o nekoj vestern komediji, tipa Bad Spenser i Terensi Hil, već o situaciji koja je jako ozbiljna“.

„Ovo nije samo nekakav šou, koji on (Dodik) pokušava proizvesti. Zato se sad traži razboritost. Dodik ne prihvata odluke sudova, posebno kada su usmerene protiv njega“, naveo je visoki predstavnik u BiH.

Dodao je da se protiv Dodika vodi istraga zbog zloupotrebe položaja, zato što ne provodi odluke Ustavnog suda BiH.

„Iza fasade i njegovog šoua, sa tam-tam efektima, jasno je o čemu se tu radi. Osim toga tu je reč o neverovatnoj korupciji i nepotizmu u Republici Srpskoj, koja nas zabrinjava. Stoga se mora delovati protiv toga“, istakao je Šmit.

Upitan koliko moći ima u BiH, on je odgovorio da se to pitanje mora posmatrati u širem kontekstu i da ono zapravo glasi – kakav uticaj međunarodna zajednica želi imati u BiH.

„Ja sam visoki predstavnik i ova funkcija je zasnovana na Dejtonskom sporazumu kojim se samo okončao rat nakon brutalnog ubijanja, pre svega, Bošnjaka. BiH nije savez država, već država sa dve, da tako kažem, pokrajine u kojima žive različite etničke grupe“, naveo je Šmit.

Ocenio je da međunarodna zajednica mora zadržati svoj uticaj u BiH putem evropskih integracija.

Upitan kako može da zadrži svoj uticaj u BiH, ako mu Dodik zabranjuje pristup u RS, Šmit je odgovorio da „ima pristup u bitnim pitanjima i odlukama“.

„Dodik nije samo predsednik RS, on je autokrata. Nažalost, imamo jako puno problema, u RS ne postoji sloboda novinarstva. Dodikov bliski prijatelj je (ruski predsednik Vladimir) Putin, odnosno Dodik visi na Putinovoj političkoj uzici. To ga u celosti čini problematičnim“, ocenio je on.

Prema njegovim rečima, ovde se radi o geostrateškoj percepciji, koja u vidu ima bezbednosti Zapadnog Balkana, zbog čega se Dodik, koji je „poput regionalnog kneza“, mora vratiti u njegove granice.

Naglasio je da i dalje postoji vojno-bezbednosna komponenta EUFOR-a, stacionirana u BiH, dodavši da se radi internacionalnoj strukturi, koju obezbeđuju NATO i EU.

„Ja ne želim uvlačiti u ovo vojnu misiju. Ne radi se o tome, niti o mojoj ličnoj bezbednosti. Problem je zapravo Dodik. Zamislite da BiH uđe u EU sa Dodikom na nekoj vodećoj poziciji… Zato mu se moraju postaviti jasne granice“, zaključio je Šmit.

(Beta)

