Vlada Crne Gore dala saglasnost da se izgradi spomenik mitropolitu Amfilohiju

Potpredsednik Vlade Crne Gore Aleksa Bečić je saopštio da je Vlada na današnjoj sednici odlučila da Opštini Berane da saglasnost za izgradnju spomenika mitropolitu crnogorsko-primorskom Srpske pravoslav ne crkve (SPC) Amfilohiju (1938-2020).

On je naveo da Amfilohijeva uloga „nadilazi granice crkvenih i teoloških pitanja“, jer je on „bio most između različitih epoha, kultura i tradicija, posvećen obnovi duhovnih vrednosti i očuvanju duše Crne Gore“.

„Njegova misija bila je veća od jednog života, ona je bila potraga za dubljim razumevanjem našeg bića i postojanja, za očuvanjem duha, tradicije i našeg nasleđa“, dodaje on.

Rekao je i da je Amfilohijevo ime bilo „poznato i cenjeno u svetskim intelektualnim i duhovnim krugovima“.

„Njegovo delovanje nije bilo samo lokalno, već univerzalno, povezivao je Crnu Goru sa širim svetom, jačajući našu zemlju ne samo kao kulturnu, već i kao moralnu silu na međunarodnoj sceni. Njegov život i delo nisu samo priča o jednom čoveku – to je priča o celoj Crnoj Gori, o našim korenima i nadama. Njegovo naslđe živi kroz sve nas, kroz svaku misao, kroz svaku molitvu, kroz svako delo koje nas podseća na to koliko je važno ostati veran svojim vrednostima, ali istovremeno otvoren za svet. Spomenik mitropolitu Amfilohiju biće trajni podsetnik na njegovu snagu, njegovu mudrost i njegovu ljubav prema Crnoj Gori i veri“, zaključio je Bečić.

Ministarstvo Crne Gore za kulturu i medije je najavilo juče da će tražiti „prethodnu saglasnost“ Vlade povodom zahteva za podizanje spomenika Amfilohiju Radoviću.

Ministarka Tamara Vujović je kazala da je posle kritike Eparhije Budimljansko-Nikšićke poništila rešenje o odbijanju zahteva predsednika Opštine Berane da se podigne taj spomenik.

Po Zakonu o spomen-obeležjima spomenik se pre isteka roka od 20 godina od smrti osobe kojoj je posvećen, izuzetno može podići samo uz „prethodnu saglasnost“ Vlade Crne Gore.

„Međutim, Ministarstvo kulture i medija nije od Vlade tražilo prethodnu saglasnost i iz tog razloga upućujemo izvinjenje građanima i građankama Crne Gore i Eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj“, navela je ministarka.

Mitropolit Amfilohije je, kazala je ona, bio izuzetno značajna ličnost za Crnu Goru i jedan od najuglednijih episkopa i teologa u čitavom pravoslavnom svetu.

Oštro kritikujući Ministartvo, Eparhija je u saopštenju u utorak navela da je prvobitnim odbijanjem zahteva predsednika Opštine Berane da se podigne spomenik Ministarstvo poručilo da ne samo da neće sada podići spomenik Amfilohiju, „nego neće ni za sto godina“.

Argumentacija odluke Ministarstva za taj prvoibitni stav je „klimava i porozna“ i nezakonita, a dati razlozi su „proizvoljni i kontradiktorni, …delom i maliciozni“, ocenila je Eparhija.

Povodom pominjanja Člana 10. Zakona o spomen-obeležjima u rešenju Ministarstva koji je prvoitno odbijen zahtev iz Berana, Eparhija je ukazala da je to „skandalozno, a implicitno i zlonamerno“.

Navela je da pominjanje tog člana koji je citiran u saopštenju, znači da Ministarstvo smatra Amfilohija „licem koje je bilo saradnik okupatora, njegov saveznik ili pomagač, lice koje je zastupalo fašističke, šovinističke ili nacističke ideje i ideologije, lice koje je osuđeno za krivično delo protiv čovečnosti ili drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom ili je proglašeno ratnim zločincem, lice koje je u istoriji Crne Gore ili u istoriji čovečanstva imalo negativnu ulogu“.

„U neverici i s krajnjom indignacijom odbacujemo rezon Ministarstva da se u slučaju blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija radi o licu koje je na udaru navedenog Člana 10“, saopštila je Eparhija.

(Beta)

