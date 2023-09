Vladeta Janković za BETU: Posledice tragičnog incidenta u Banjskoj biće očajne po Srbiju

Poslanik Vladeta Janković izjavio je danas da su, spoljnopolitički gledano, posledice tragičnog incidenta u Banjskoj „očajne“, jer je predsednik Srbije Aleksandar Vučić upropastio svaki kredit koji je, zahvaljujući Kurtijevoj „tvrdoglavosti“, imao pred međunarodnim posrednicima.

„Vučić je poslednjih meseci imao povoljniju poziciju u odnosu na Kurtija (Aljbin, kosovski premijer), ali su se sada potpuno okrenule uloge. Kurti je za međunarodne posrednike postao žrtva koju treba podržati, a Srbija je postala strana koja je posegnula za nasiljem, pa je prirodno što se našla u potpunoj defanzivi“, ocenio je Janković za agenciju Beta.

Naveo je da javnost već četvrti dan ni približno pouzdano ne zna šta se stvarno desilo u Banjskoj, osim da ima poginulih Srba, da se našlo mnogo oružja i da je ubijen jedan kosovski policajac.

„Incident u Banjskoj treba posmatrati u širem kontekstu. On, između ostalog, mora biti u vezi s nekih četrdesetak sati ranije održanim Vučićevim govorom u Ujedinjenim nacijama (UN). Da ne bi bilo nesporazuma, skoro sve što je Vučić tada rekao jeste bilo istina, ali to reći na onom mestu i onako kako je rečeno nije bilo samo nediplomatski već i infantilno neodgovorno. Da se ne zavaravamo: Vučićev govor u UN bio je za domaću publiku, čime je on, po ko zna koji put, sopstveni izborni interes stavio ispred interesa države“, rekao je poslanik.

Dodao je da je sasvim moguće da je Vučićevo junačenje na Ist Riveru bilo okidač koji je aktivirao jednu od ranije pripremanu zamku u koju su Srbi s Kosova pali.

„Sve će to zajedno neminovno imati teške posledice po Srbiju i srpski narod na Kosovu i Metohiji“, istakao je Janković.

Na pitanje Bete da li je predsednik Vučić bio upoznat s oružanim samoorganizovanjem Srba u Banjskoj, Janković je kazao da je taj incident ozbiljan udarac za Vučića.

„Imam utisak da nije znao da će se ovo baš ovako desiti, premda ne sumnjam da je znao i za oružje i za opremu i za Radoičića (Milan, potpredsednik Srpske liste), pa i za postojanje pojedinaca spremnih na akciju, makar i obilićevski samoubilačku. Predsedniku je, baš zato što je bio zatečen, bilo potrebno više od 20 sati da iziđe pred javnost. Ne bih, najzad, potpuno isključio mogućnost da oni koji zaista povlače konce kosovske krize s jedne strane Vučića potisnu u duboku defanzivu, ali da mu, istovremeno, ostave priliku da lakše ‘legne na rudu’ s realizacijom Ohridskog sporazuma, pravdajući to spasavanjem srpskih života“, ocenio je Janković.

Janković smatra da bi predsednik Vučić večeras morao da odgovori na nekoliko pitanja koji bi otkrili pozadinu sukoba na severu Kosova.

„Javnost bi, recimo, trebalo da zna da li je potpredsednik Srpske liste Radoičić predvodio akciju u Banjskoj i gde se on sada nalazi. Ali na prvom mestu je svakako pitanje šta su u ovom slučaju radile naše obaveštajne i kontraobaveštajne službe. Ako su znale pa su ćutale, to je zločin ravan veleizdaji, a ako (što je, znajući šta mogu Vulin i Gašić, verovatnije) nisu znali, to je dokaz vapijućeg diletantizma. To je, naravno, i cena diktatorske samovolje pri izboru saradnika za po državu i naciju najosetljivije dužnosti“, kazao je on.

Dodao je da bi Vučić, pored ostalog, večeras morao da saopšti šta je bio cilj oružanog samoorganizovanja Srba i koliko je ljudi u toj „akciji“ nastradalo, kao i zbog čega Kfor nije intervenisao.

Naglasio je da su nakon događaja u Banjskoj, prištinske vlasti proglasile ceo sever Kosova za potencijalno terorističku zonu.

„Priština je sada od međunarodne zajednice dobila zeleno svetlo da zavede još veći teror prema Srbima na severu. Ali, ne treba zaboraviti da je Albancima, osim dokazane pristrasnosti svetskih moćnika, to dobrim delom omogućila i Vučićeva brzopletost. Jer bi sve ovo bilo mnogo teže ostvarljivo da ‘politički geniji’ iz Beograda prošle godine nisu naredili Srbima da napuste institucije, a srpskim policajcima da razduže oružje. Od tog trenutka, Srbi na severu su bez ikakve zaštite i prepušteni su sami sebi“, istakao je Janković.

U oružanom sukobu između grupe Srba i kosovske policije koji se dogodio u nedelju u selu Banjska na severu Kosova, prema do sada potvrđenim podacima poginula su tri napadača srpske nacionalnosti i narednik kosovske policije albanske nacionalnosti.

Za sada se zna da su najmanje tri ranjena Srbina smeštena u bolnicama u centralnoj Srbiji i Prištini, dok su osmoricu uhapsile prištinske vlasti.

Kosovska policija je na severu Kosova u protekla dva dana zaplenila veliku količinu naoružanja i 25 terenskih vozila za koje se veruje da je pripadalo grupi koju je navodno predvodio potpredsednik Srpske liste i blizak saradnik predsednika Srbije Milan Radoičić.

Kosovske vlasti su ocenile da je naoružana grupa Srba u nedelju u selu Banjska izvela teroristički čin.

(Beta)

