Vladimir Međak: Vučić je pre leta za Moskvu trebalo da saopšti razloge fijaska u Majamiju

Vladimir Međak iz Evropskog pokreta Srbije izjavio je danas da je predsednik Aleksandar Vučić, pre polaska za Moskvu, trebalo da saopšti naciji razloge zbog kojih je njegova nedavna poseta Sjedinjenim Američkim Država (SAD) doživela fijasko.

Međak je agenciji Beta kazao da su informacije o Vučičevom boravku u Majamiju prilično „šokantne i frapantne“ i da bi ih vlast „najradije sakrila“.

„Ono što sa sigurnošću možemo da tvrdimo je da nikakvi medicinski razlozi nisu postojali da Vučić napusti Majami. Da je Vučiću zaista pozlilo, on ne bi mogao, a ni smeo, da leti 11 sati do Beograda. On je u Majamiju doživeo politički fijasko i sada pokušava da sve to sakrije od javnosti“, rekao je Međak.

Naveo je da je Vučićev odlazak u Majami bio mimo svih diplomatskih protokola.

„Naša ambasada u SAD je za 3. maj imala zakazan događaj predstavljanja hrane i pića. Ambasada nije bila upućena u detalje Vučićeve posete Majamiju, a provladini mediji u Beogradu su danima objavljivali informacije da Vučić ima podršku Donalda Trampa i da će se s njim sresti dva puta“, kazao je Međak.

Zamenik predsednika Stranke slobode i pravde (SSP) Borko Stefanović postavio je poslanička pitanja ministru spoljnih poslova Marku Đuriću i ministru finansija Siniši Malom, upitavši na koji tačno događaj u Majamiju je Aleksandar Vučić pokušao da uđe pre nego što mu je pozlilo, kao i koliko je karta za prisustvo na tom događaju koštala, na čije ime je dobijena i ko je to platio.

„Kada je tačno i gde u Majamiju trabalo da se održi sastanak između Donalda Trampa i Aleksandra Vučića koji ste danima najavljivali? Gde je i kada ministar Mali trebalo da ima sastanak s ministrom finansija SAD Skotom Besentom, ko je taj sastanak i kada otkazao“, upitao je Stefanović.

Stefanović je upitao i koliko su „koštali troškovi puta srpske zvanične delagacije, a koliko medijske svite koja je pratila tu delegaciju“.

„Da li je organizaciju ove posete radila naša ambasada ili neke privatne kompanije i s kim su ona i kako povezana“, upitao je on.

Predsednik Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojević izjavio je da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić dužan da saopšti naciji zbog čega je propala njegova nedavna poseta Sjedinjenim Američkim Državama.

Milivojević je agenciji Beta kazao da je Aleksandar Vučić osramotio Srbiju nanevši joj ozbiljnu diplomatsku i geopolitičku štetu.

I on je od predsednika Vučića zatražio odgovore na nekoliko pitanja vezano za neuspeli pokušaj prisustva donatorskoj konvenciji Republikanske stranke u Majamiju.

Milivojević je podsetio da je Ministarstvo pravde SAD saopštilo 26. aprila da su vlasti u Srbiji uhapsile dva strana državljanina, C.G. (43) iz Kine i DŽ.M.(63) iz Ujedinjenog Kraljevstva, na zahtev SAD.

„Da li je tačno da je Ričard Grenel lično tražio hapšenje kineskog državljanina koji je ušao u Srbiju, uprkos tome što je za njim već bila raspisana poternica FBI? Da li je tačno da se Srbija nalazi u vrlo složenoj političkoj situaciji – pod pritiskom Kine da se uhapšeni državljanin odmah pusti, dok iz SAD stižu zahvalnice i očekivanja da bude izručen? Da li je tačno da režim pokušava da obmane zainteresovane strane politikom lažnih obećanja, dok iz obe države pristižu ozbiljne pretnje s uverljivim i dalekosežnim posledicama po Srbiju“, naveo je.

Predsednik DS-a očekuje da predsednik Vučić odgovori na pitanje „da li je jedan od glavnih razloga fijaska vikend-posete SAD to što su domaćini shvatili da je nenadležna institucija doputovala bez kineskog državljanina čije je izručenje obećano i dogovoreno“.

