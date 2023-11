Vladimir Obradović: Beograd je postao privatna firma, potrebno je konkretno rešenje

Kandidat liste „Srbija protiv nasilja“ za gradonačelnika Beograda Vladimir Obradović ocenio je danas da je Beograd postao „jedna privatna firma“ i da je potrebno naći konkretno rešenje za grad nakon deset godina aktuelne vlasti.

On je naveo da je spreman da postane gradonačelnik ako njegova lista odnese pobedu na predstojećim izborima.

„I to će se desiti na ovim izborima jer će lista ‘Srbija protiv nasila’ pobediti. To je moj posao i ja sam te stvari radio mnogo puta, naravno ne iz te uloge“, rekao je Obradović za „Nedeljnik“.

Obradović je ocenio da potrebno je tri godine da bi se promenio sistem koji je ustalila aktuelna vlast.

„U upravljačkom smislu da bi se osetili prvi efekti potrebne su tri godine, ali će građani prve efekte moći da osete već posle šest meseci. A da bi se dobila puna ‘projektna zrelost’, potrebno je osam do deset godina. Tu mislim na relativno umerene promene, bez revolucije“, naveo je.

Obradović je izjavio da su građani navikli i percipiraju „radnje i odlučivanje iza zatvorenih vrata“ kao „normalno“.

„Ljudi su izgubili veru i sećanje, individualno i kolektivno. Kada kažem da ćemo da unapredimo prevoz tako da dolazi na pet do sedam minuta odmah me začuđeno pitaju – kako to? Pa, kupimo nove tamvaje i trolejbuse! Ljudi su kod nas zaboravili da se to može. Pitanje transparentnosti je izuzetno važno“, rekao je Obradović.

On je naveo da je jedan od predloga njegove liste da u svakom nadzornom odboru bude po jedna osoba iz opozicije, koja će imati pristup svim podacima o poslovanju.

Upitan o eventualnoj pobedi opozicije na beogradskim izborima a da se to ne desi i na republičkim, Obradović je rekao da veruje da promene dolaze u celoj Srbiji.

„Za mene bi to konkretno značilo da je Beograd postao svetionik slobode i da odatle može da se pošalje signal celoj Srbiji da je promena tu, i da je počela“, rekao je Obradović.

(Beta)

