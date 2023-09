Vojni analitičar: Najbitnije da ne dodje do eskalacije na severu Kosova

Vojni analitičar Vlado Radulović ocenio je da je najbitnije da situacija na severu Kosova, posle, u oružanom sukobu jutrošnje pogibije jednog i ranjavanja drugog kosovskog poilicaca „ne poprimi šire razmere i dalje eskalira“.

On je u izjavi agenciji Beta ocenio da je, zbog dugotrajanih tenzija, „bilo pitanje trenutka“ kada će „doći do situacije poput jutrošnje“.

„Iako nemamo nekih konkretnijih i preciznijih podataka, čini mi se je bilo pitanje trenutka kada će se doći do ovakve situacije jer tenzije toliko dugo traju na severu Kosova i Metohije“, kazao je Radulović.

Rekao je da mu se čini, kada se sve to pogleda i kada se sumira period koliko sve to dugo traje, da je do ovoga moralo doći u nekom trenutku.

„Najbitnije je da to što se dogodiilo dalje ne eskalirira i da ne poprimi neke šire razmere“, kazao je on.

Upozorio je i da je „situacija kritična“, te izrazio nadu da neće doći do njene eskalacije.

„Čini se da se nalazimo u kriitičnoj fazi kada potencijalno može doći do neke dalje spirale širenja nasilja, da ovo ne bude samo izolovani incident… i nadam da do toga neće doći“, kazao je Radulović.

Prema njegovim rečima, kada se sumira i „stavi na papir“ sve što se proteklih mesci dešavalo, incident poput jutrašnjeg je „visio u vazduhu“.

„Ne zaboravite, tokom onih dogadjaja od pre nekoliko meseci (na severu Kosova), tenzija, okršaja i sukoba u dva navrata se čulo da je na tom širom prostoru dolazilo do neke rezmene vatre , tada bez stradalih, ali to je već crtalo konture i obrise onog što se desilo“ rano jutros, kazao je Radulović.

(Beta)

