Voštinić: Moje obaranja sa bicikla je orakaterisano kao krivično delo, ali se još ne zna koje

Aktivista Lokalnog fronta Predrag Voštinić izjavio je danas da još uvek nema odgovore na pitanja u vezi sa incidentom koji se pre mesec dana dogodio u Kraljevu, kada ga je vozač automobila, u alkoholisanom stanju, oborio sa bicikla.

On je gostujući na televiziji N1 istakao da se tužiteljka koja vodi taj predmet još nije javila i da je do sada predmet samo dobio takozvani KT broj.

„To znači da je ovaj slučaj okarakterisan kao krivično delo, ali koje tačno krivično delo, to se i dalje ne zna“, rekao je Voštanić.

Upitan da li je tačno da su među napadačima na njega bili i pitomci Policijske akademije, Voštinić je rekao da „ima neformalna saznanja“ o tome, ali da bi u ovom trenutku „bilo krajnje neodgovorno“ da ih komentariše javno.

„Ja imam takva saznanja, ali moram to da saznam od institucija. Ja ću inisistirati da jednu po jednu stvar saznajemo od institucija“, poručio je.

Kada je reč o snimcima sa nadzornih kamera, Voštinić je rekao da njegovi pravni zastupnici mogu da dobiju dokazni materijal tek nakon što on da izjavu u tužilaštvu, ali taj poziv još nije stigao.

Istakao je i da je vozač koji ga je oborio bio u alkoholisanom stanju, a da čak nije bio zadržan u pritvoru, već je davao izjave tabloidima i time uticao na sam postupak.

„Pokušavam da budem fin, da ne pokuljam, ima mnogo ljudi koji su u fazonu: ‘Molim vas, ne može više ovako, moramo nešto da preduzmemo sami’. Ne bih voleo da moj slučaj bude granica u kom se pravda preuzima u svoje ruke“, poručio je Voštinić.

Dodao je da je postoje i indicije da je praćen i da nema sumnje da je njegov telefon bio na nekoj vrsti mera.

„Niko nije paranoičan u toj meri koliko je ova vlast luda“, ocenio je Voštinić.Kazao je i da njegova naivnost da svoj slučaj prepusti institucijama ne leži u poverenju, već u opredeljenosti da istera stvari do kraja.

„To mora biti jedna vrsta doslednosti. Isterivanje do kraja kroz institucije, je doslednost“, istakao je Voštinić.

Kazao je da se u Srbiji dešava i da neki ljudi dobiju neke sudske postupke, i da, kako je rekao, „svaki put time mašu kao da su na lutriji dobili“.

„U principu, to je zrno integriteta koje je ostalo u svakoj instituciji, pa i u pravosuđu“, rekao je Voštinić.

Istkao je da se uzda u tu „lutrijsku sreću“.

Voštinić je konstatovao, međutim, da neki drugi slučajevi – poput Milana Radoičića u vezi sa oružanim napadom u Banjskoj ili audio-snimka iz kog se može zaključiti da je žandarm Nenad Vučković Vučko bio šef kriminalno-huliganskoj grupi koju su vodili Aleksandar Stanković zvani Sale Mutavi, a zatim i Veljko Belivuk – nemaju tu „lutrijsku važnost“ već strogu kontrolu vlasti.

Takve slučajeve komentarisaće, kako je rekao, isključivo ljudi nenadležni za njih, poput predstavnika vrhovne vlasti, koji će na taj način davati instrukcije kako oni treba da se okončaju.

„Da se slučajno ne bi desilo da tužilaštvima, kojima to po prirodi pripada, poput Tužilaštva za organizovani kriminal, ne padne slučajno nekakva ideja da se time bave“, naglasio je Voštinić.

On je istakao i da kao narod „mnogo učestvujemo u rijalitiju“ koji se svodi na to šta će predsednik Srbije Aleksandar Vučić reći.

„Učešće u sopstvenoj budućnosti sveli smo na to kako ćemo reagovati na to što je on rekao“, istakao je Voštanić.

Govoreći o predstojećim izborima, Voštinić je kazao da je nefer da se opozicija obraća građanima kao da je već pobedila.

„Treba da kažemo pošteno ljudima – katastrofalna je situacija, uslovi izbora ne dozvoljavaju da iko pređe 15, 20 odsto, ali mi ćemo u takvim uslovima dati sve od sebe, poginućemo na izborima da bismo nešto uradili“, rekao je on.

Jedini uslov, kako je dodao, je da im građani u tome pomognu.

„Uslovi su nemogući, ali nemamo šta da izgubimo“, zaključio je Voštinić.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.