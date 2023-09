Vujačić za Betu o Banjskoj: Moguće je da Zapad sankcioniše pojedince iz srpske vlasti

Bivši diplomata Ivan Vujačić izjavio je danas da ne očekuje uvođenje sankcija Srbiji zbog događaja u Banjskoj, ali nije isključio mogućnost da Zapad sankcioniše pojedince iz srpske vlasti.

Vujačić je agenciji Beta kazao da će pored Beograda i Prištine detaljnu istragu o događajima u Banjskoj sprovesti i međunarodni faktori na Kosovu.

„Međunarodna pozicija Srbije je znatno narušena i oslabljena nakon 24. septembra. Verujem da Srbiji neće biti uvedene sankcije, ali ne isključujem mogućnost da pojedinci iz vlasti budu sankcionisani. Srbija će biti sankcionisana usporavanjem otvaranja klastera u evrointegracijama“, rekao je on.

Na pitanje Bete da li postoji odgovornost predsednika Srbije Aleksandra Vučića s obzirom da je, kako se sumnja, oružanu pobunu u Banjskoj predvodio njegov najbliži saradnik po pitanju Kosova i Metohije i potpredsednik Srpske liste Milan Radoičić, Vujačić je kazao da Vučić mimo ustavnih ovlašćenja odlučuje o svemu što se dešava u Srbiji.

„Zvanično, predsednikova ovlašćenja su takva da on ne bi trebalo da ima bilo kakve veze s tim događajem, ali znamo da on odlučuje o svemu što se dešava u Srbiji. Zbog toga će Vučić biti pod velikim pritiskom da saopšti sva saznanja na bazi resursa s kojima raspolaže. Sinoć , na RTS-u, to od njega nismo čuli“, kazao je bivši ambasador SRJ u Vašingtonu.

Dodao je da će srpska međunarodna pozicija biti još više pogoršana ukoliko se potvrdi da je u oružanom sukobu u Banjskoj učestvovao Milan Radoičić.

Upitan da li postoji odgovornost bezbednosnih službi Srbije, bivši ambasador je rekao da su se srpske službe pokazale nesposobnima.

„Bezbednosne službe Srbije su pokazale fundamentalnu nesposobnost da budu u toku s dešavanjima na severu Kosovu. Postavlja se pitanje kako naše službe znaju mnoge detalje s albanske strane, a navodno ne znaju skoro ništa šta se dešavalo na srpskoj strani“, rekao je Vujačić.

Vujačić je kazao da zbog događaja u Banjskoj, sprovođenje prihvaćenog Ohridskog sporazuma u narednom periodu neće biti u fokusu.

„Da bi se vratili na prethodne pozicije u smislu dijaloga i razgovora, moraće sve da se razjasni vezano za oružani sukob na severu Kosova. Istraga će morati da otkrije koji su bili motivi, ko je šta radio, zbog čega se to desilo i ko je sve odgovoran“, zaključio je Vujačić.

(Beta)

