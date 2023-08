Vuk Drašković: Vulinova rezolucija je glupost koju ne bi trebalo razmatrati

Predsednik Srpskog pokreta obnove i bivši šef diplomatije Vuk Drašković izjavio je danas da je predlog rezolucije Pokreta socijalista Aleksandra Vulina o pridruživanju Srbije BRIKS-u, glupost koju ne bi trebalo ni razmatrati.

Drašković je agenciji Beta kazao da je za Srbiju jedini razumni put evropski.

„Ta rezolucija je glupost koju ne bi trebalo ni razmatrati. Od osnivanja do danas, SPO je za Srbiju u Evropi i Evropu u Srbiji. To je jedini razumni put“, kazao je on.

Naglasio je da je podnosilac rezolucije „fanatični“ zastupnik politike Slobodana Miloševića i Mirjane Marković u „strašnim“ devedesetim godinama prošlog veka, „a danas režimu u Kremlju najodaniji čovek u Srbiji“.

„Podnoseći tu suludu rezoluciju, on koristi tragičnu istinu da su danas za ubedljivu većinu Srba u Srbiji, Republici Srpskoj i Crnoj Gori, zemlje NATO alijanse i Evropske unije, ceo ‘kolektivni Zapad’, neprijatelji srpskog naroda, a da su prijatelji i zaštitnici Srba Rusija, Kina, Severna Koreja, Iran, Sirija, Venecuela, afričke diktature pod komandom Vagnera“, ocenio je Drašković.

Dodao je da je predlog Pokreta socijalista posledica dugogodišnjeg „hipnotisanja“ Srba kampanjom i delovanjem Udbe, SPC, mnogih akademika i pripadnika, kako je rekao, takozvane nacionalne elite i gotovo svih medija.

„Zvanično, Srbija je ‘na putu ka članstvu u EU’. Na putu, bez putovanja. EU i Zapad se koriste kao bankomat za investicije i donacije, a vodi se propagandni rat protiv EU i Zapada, čak žešće i primitivnije nego što to radi agresorska hunta u Kremlju“, zaključio je Drašković.

Poslanici Pokreta socijalista, partije koju je osnovao Aleksandar Vulin, podneli su 28. avgusta predlog rezolucije o pridruživanju Srbije BRIKS-u.

„Svesni činjenice da se svet u kom živimo nepovratno menja, izražavamo potrebu da se pred javnošću Republike Srbije otvori široki društveni dijalog o nespornoj činjenici da evropski put Srbije ima jasnu alternativu oličenu u procesu priključenja organizaciji BRIKS, kao trenutno najaktuelnijeg globalnog ekonomsko-političkog integrativnog procesa“, navodi se u predlogu dostavljenom Skupštini Srbije.

Poslanici Pokreta socijalista su ocenili da je svet posle tri decenije ponovo postao multipolaran, „uz sve očitiji kraj političkog hegemonizma kolektivnog zapada“.

„Nedostatak otvorenog društvenog dijaloga, nametanje EU integracija kao gotovog rešenja i jedinog puta, uz licemerstvo briselske administracije, stalne političke ucene i zahtev za odricanje od dela državne teritorije, doveo je do toga da građani Srbije napokon masovno shvate da su žrtve dobro smišljene manipulacije kolektivnog zapada. Rezultat svega toga je činjenica da je blizu dve trećine građana članstvo Srbije u BRIKS-u shvatilo kao kvalitetniju i prihvatljiviju integrativnu opciju koja dugoročno gledajući nudi bolje izglede na brži i kvalitetniji ekonomsko-privredni razvoj“, poručili su u Pokretu socijalista čiji je osnivač Aleksandar Vulin.

(Beta)

