Vukadinović: Litijum važan za vlast a ne za Srbiju, obrti u kampanji kao iz Monti Pajtona

Politički analitičar Đorđe Vukadinović izjavio je danas da prema ponašanju vlasti izgleda da rudarenje litijuma „nije samo razvojna šansa za Srbiju, nego je iz različitih razloga važna za vlast“, kao i da se u kampanji o toj temi dešavaju obrti „kao iz Monti Pajtona ili Teatra apsurda“.

Vukadinović je za televiziju N1 rekao da u projekat rudarenja litijuma, prema istraživanju iz juna i jula, većina pripadnika stranaka na vlasti – Srpske napredne stranke (SNS) i Socijalističke partije Srbije (SPS) „nije sigurna ili je protiv“.

On je naveo da rudarenje litijuma podržava u najvećoj meri populacija starija od 60 godina, a naročito populacija starija od 65 godina, dok je među ispitanicima od 18 do 40 godina „odnos sedam ili osam prema jedan u korist protivnika projekta“, a među onima starosti od 40 do 60 godina je odnos četiri prema jedan, u korist protivnika projekta.

Vukadinović je kazao „U SNS-u trećina nije sigurna u projekat“, dok je u SPS-u trećina bila protiv projekta a tridesetak posto je bilo onih koji nisu bili sigurni.

„Kampanja režima namenjena je prelamanju svesti njihovih simpatizera, koji su u velikm procentu ili protiv ili nisu sigurni“, ocenio je Vukadinović i dodao da su hapšenja učesnika protesta protiv rudarenja litijuma „u funkciji zastrašivanja“.

Na pitanje da prokomentariše najavljenu rekonstrukciju Vlade Srbije, Vukadinović je rekao da je to „zamajavanje“, kao i da je ta tema u Srbiji „u domenu neke bukvalno margnalne stvari ili zavitlavanja“, jer niko nije primetio ni da je Vlada formirana, ni ko je u njoj.

(Beta)

