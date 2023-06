Vuksanović: Vašington i NATO postaju primarni partneri Srbije u sferi odbrane

Viši istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Vuk Vuksanović ocenio je da postoji utisak da Vašington i NATO postaju primarni partneri Srbije kada se govori o odbrambenoj i bezbednosnoj politici.

U izjavi za list Danas povodom održavanja međunarodne vojne vežbe „Platinasti vuk“ kod Bujanovca, Vuksanović je rekao da politika balansiranja između Istoka i Zapada ima sposobnost da se u zavisnosti od potreba „nagne na jednu ili drugu stranu“, a da sada deluje da je Srbija u fazi naginjanja ka Vašingtonu.

„To vidimo po obustavljanju moratorijuma na vojne vežbe, po učešću srpskih vojnika u međunarodnoj misiji na Sinaju, po učešću Elektronskog fakulteta u Nišu u projektu izrade sistema za rano upozorenje od nuklearnih napada duž NATO granica, kao i po sve uverljivijim tvrdnjama da Srbija snabdeva Ukrajinu municijom“, navodi Vuksanović.

Vuksanović je dodao da taj zaokret nije moguće videti u provladinim medijima.

„Oni o tim stvarima ili ne izveštavaju ili izveštavaju na površan način, stavljajući naglasak na našu balansiranu politiku. To nas dovodi do paradoksa da Rusija i dalje figurira kao dominantan spoljnopolitički faktor u zemlji, iako se malo toga zapravo dešava na relaciji Beograd-Moskva“, rekao je on.

Taktička međunarodna vojna vežba „Platinasti vuk 23“ počinje danas u vojnoj bazi „Jug“ kod Bujanovca i trajaće do 30. juna.

Osim pripadnika Vojske Srbije učestvovaće i pripadnici oružanih snaga 11 zemalja, među kojima i oko 100 vojnika iz SAD.

Cilj vežbe je provera sposobnosti pripadnika Vojske Srbije za učešće u mirovnim operacijama.

(Beta)

