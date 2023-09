Zajedno, DS i Srce: Ukrupnjavanje opozicije za nastavak borbe protiv režima

Lideri stranaka Zajedno, Demokratske stranke i stranke Srbija centar – Nebojša Zelenović, Zoran Lutovac i Zdravko Ponoš, rekli su danas u razgovoru sa građanima na beogradskoj Karaburmi, koji su organizovale njihove stranke, da opozicija ubrzano radi na ukrupnjavanju da bi se nastavila borba protiv „aktuelnog režima“.

Lideri te tri stranke koje su nedavno, zajedno s Rumunskom partijom, potpisale Deklaraciju o zajedničkom delovanju, dele stav da ukrupnjavanje opozicije plaši predsednika Aleksandra Vučića zbog čega on beži od izbora.

„Pokazujemo na delu ono o čemu svi govore: ukrupnjavanje i zajedničko delovanje“, rekao je predsednik DS-a Zoran Lutovac.

Pomenuo je razlog okupljanja na Karaburmi: akcija „BG voz do Karaburme, odmah“ kojom se promoviše pospešivanje javnog prevoza u Beogradu jer, kako je ranije saopštila stranka Zajedno, nedaleko od Pančevačkog mosta ka Adi Huji izlaze dve nezavisne tunelske cevi „Karaburma“ koje su izgrađene 1977. i 1997. godine, a ti tuneli se ne koriste iako su planirani za produženje trase BG voza.

„Građani su već platili ove tunele, i mogu se koristiti odmah. Stranka Zajedno ima plan za maksimalno korišćenje postojećih šinskih sistema – da Beograd konačno dobije pravi gradski voz koji će smanjiti gužve za 26 odsto. Do centra za 12 minuta!“, navedeno je u saopštenju.Lutovac je danas rekao da je „javni interes zajednički svima i zato smo ostavili po strani naše razlike. Javni interes građani prepoznaju kao značajno, ali i kao razlog postojanja političkih stranaka. Mi verujemo da i ovim činom pokazujemo da smo politički akteri koji mogu odgovoriti na takve zahteve i dajemo priliku i drugima da nam se pridruže kako bismo politiku promenili iz korena i ponovo je okrenuli ka građanima“, rekao je .

Zdravko Ponoš, predsednik stranke Srbija centar (SRCE) je izjavio da političari na tom skupu pokazuju čemu služi politika.

„Politika služi da se građanima obezbedi da bolje žive, a saobraćajna infrastruktura je svakako to. Ovaj predlog koji danas predstavljamo je smislen i ostvariv. I to je sasvim suprotno onome što je juče demonstrirao Aleksandar Vučić koji je ljudima (na konferenciji za medije) obećavao jeftiniji parizer sa tri posto mesa – jedino što je falilo u toj njegovoj korpi je toalet papir kojim su sinoć građani zasuli njegov Pink“, rekao je Ponoš.

Kopredsednik stranke Zajedno Nebojša Zelenović je istakao da ovakve akcije saradnje pokazuju da „zajedno možemo da izađemo u jednu organizovanu borbu protiv ovog režima“.

„Verujem da je borba protiv Aleksandra Vučića jedna tačka koja može sve da nas okupi i da u toj borbi građani posle dugo vremena mogu da pobede. To pokazuju i ljudi koji svake nedelje izlaze na proteste – ljudi koji su odlučili da se bore protiv nasilja u svim gradovima po Srbiji. Ono oko čega smo se mi usaglasili i dogovorili, mi nudimo svima: da pobedimo Vučića na parlamentarnim izborima za koje smo tražili da se održe do kraja godine. Verujem u moć građana i to da se zajedno možemo izboriti za jedno civilizovano društvo i bolji život u Srbiji“, rekao je Zelenović.

(Beta)

