Zaštitnik građana: Nasilje ne sme da postane model ponašanja

Zaštitnik građana Zoran Pašalić izjavio je danas, povodom Međunarodnog dana borbe protiv vršnjačkog nasilja, da sve teži oblici nasilja među decom upozoravaju da mere i aktivnosti koje društvo i država ulažu u borbu protiv te pojave nisu dovoljne.

Pašalić je u saopštenju poručio da nasilje ne sme da postne model ponašanja, preneo je njegov kabinet.

Naveo je da je vršnjačko nasilje „veoma ozbiljan socijalni i psihološki problem današnjice“, a, kako je kazao, „sve teži oblici nasilja među decom upozoravaju da mere i aktivnosti koje društvo i država ulažu u borbi protiv te pojave nisu dovoljne“.

Ukazao je na to da vršnjačko nasilje obuhvata različite oblike agresivnog ponašanja među decom i adolescentima, od verbalnog i fizičkog nasilja, socijalnog isključivanja do nasilja putem interneta, a kako je podsetio, na žalost, dovodi i do tragičnog ishoda.

Prema njegovim rečima, ne sme se okretati glava ni od najblažih oblika nasilja i da je na svaki potrebno reagovati.

„Moramo obratiti posebnu pažnju na opasnost od zlostavljanja preko društvenih mreža, jer ga je vrlo teško pratiti, a može imati veoma ozbiljne posledice po mentalno zdravlje žrtve“, rekao je zaštitnik građana.

Zbog kompleksnosti problema, kako je kazao, „važno je imati odgovarajuće politike, usmerene prema iskorenjivanju svih oblika nasilja u društvu, kao i izgradnji sistema vrednosti zasnovanog na međusobnom poštovanju, empatiji, razumevanju i prihvatanju različitosti“.

„To podrazumeva koordinisane aktivnosti svih relevantnih institucija, uključujući obrazovne ustanove, roditelje, stručnjake i širu zajednicu“, dodao je.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.