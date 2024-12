U Briselu je završena nova runda dijaloga Beograda i Prištine kojoj je prisustvovao i izaslanik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak, a pregovarači su postigli dogovor o primeni deklaracije o nestalima koju su u maju prošle godine usvojili lideri dve zemlje.

„Imamo Deklaraciju, imamo Pravilnik o radu i dogovorili smo sada i zajedničku komisiju, koja će da pruži podršku radnoj grupi kojom predsedava, kao i do sada, Međunarodni komitet Crvenog krsta“, izjavio je Petar Petković, pregovarač Srbije.

Glavni kosovski pregovarač Besnik Bisljimi je ocenio da je dogovor o primeni deklaracije „pozitivna informacija sa sastanka“ piše Radio Slobodna Evropa.

„Nadamo se da će to značiti i pozitivnu volju u primeni tokom rada Zajedničke komisije. Jer ako to ne dovede do rezultata na terenu, beskorisno je“, rekao je Bisljimi.

U Deklaraciji je dogovoreno da će strane blisko sarađivati na identifikaciji grobnih mesta, da će osigurati potpuni pristup pouzdanim i tačnim informacijama koje pomažu u lociranju i identifikaciji preostalih nestalih osoba unutar vremenskog okvira od 1. januara 1998. do 31. decembra 2000. godine.

Miroslavu Lajčaku ističe mandat izaslanika Evropske unije za dijalog krajem januara naredne godine.

Bisljimi i Petković su naveli da susreta tokom Lajčakovog mandata neće više biti, pod uslovom da se ništa ozbiljno ne desi na relaciji Priština-Beograd.

Petković i Bisljimi su u Briselu u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije održali trojni sastanak s Lajčakom

Lajčak je prvo imao odvojene sastanke sa pregovaračima Kosova i Srbije.

(Beta)

