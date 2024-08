Zbog izazivanja požara kod Atine po 4.640 evra kazne maloletnicima, krivični postupak sledi

Dvojici maloletnika su u Atini danas izrečene prve, upravne novčane kazne od po 4.640,60 evra zbog namernog izazivanja požara u šumi kod atinske opštine Glifade, piše atinska RTV SKAI ističući da se smiruje požar koji je od nedelje opkolio Atinu.

Dečaci koje su u ponedeljak uhapsili istražni službenici Uprave za paljevine, danas će s roditeljima biti privedeni tužiocu za maloletnike u Atini jer sledi krivični postupak.

Po informacijama, dečaci su se igrali petardama čime su u ponedeljak uveče izazvali požar. Stanovnici su ih pojurili, a potom su privedeni.

Širenje požara je zaustavljeno jer je opštinska patrola bila u blizini, rekao je za SKAI predsednik Opoštine Glifada Jorgos Papanikolau. Helikopteri su za pola sata ugasili vatru koja je zbog jakog vetra mogla da se proširi na planinu Imitos koja je na istočnom obodu Atine.

Po današmnjem izveštaju službe EU za osmatranje Zemlje „Koperniku“, u velikom požaru koji je u nedelju izbio na Atici i proširio se s krajnjeg istoka na zapad opkolivši Atinu, izgoreli su rastinje, poljoprivredne površine i kuće na prostoru od 85 kvadratnih kilometara. Dužina vatrenih frontova je bila 23 kilometra, sa 168 žarišta.

Međutim, danas nema aktivnog fronta, slika je bolja, piše SKAI.

Požar su dva dana gasile desetine vatrogasnih aviona i helikoptera, a i prošle noći su ga suzbijale stotine vatrogasaca, vojnika i dobrovoljaca.

Ipak požar se razgoreva na stotinama malih mesta zbog vetra i suve vegetacije i tla, rekao je Nikolas Lavranos, predsednik Vatrogasnog saveza.

Država je pokrenula finansijsku pomoć hiljadama stanovnika kojima su izgorele kuće: plaćanje privremenog smeštaja od pet do 10.000 evra, slična pomoć preduzećima koja su ostala bez objekata, hitna isplata porodicama dve do 4.000 evra finansijske pomoći, poreske olakšice građanima, posebno poljoprivrednicima, i privredi, do 6.000 evra za uništenu opremu domaćinstva i drugo.

(Beta)

Pratite Krstaricu preko www.krstarica.com i mobilne aplikacije za Android i iPhone.