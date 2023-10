Zelenović, Jovanov i Đukanović u Skupštini o dnevnom redu, kriminalu, izborima i Banjskoj

Kopredsednik stranke Zajedno Nebojša Zelenović ocenio je da je ostavljeno premalo vremena za raspravu za 60 tačaka dnevnog reda na današnjoj sednici Skupštine Srbije „pod izgovorom da je opozicija kriva što će raspravljati o 60 predloga zato što je tražila izbore“.

„Vi ste ponizili ovu Skupštinu danas ovim predlozima zakona, ali ste jednako kao što svakog dana ponižavate građane, ponizili i fakultete imenovanjem ovog (Dragoslava) Bokana, jednog dokazanog razbojnika, da uđe u savet Filološkog fakulteta“, rekao je Zelenović na sednici, na kojoj se između ostalog raspravlja i o budžetu.

Govoreći o sukobu u selu Banjska krajem septembra, Zelenović je kazao da se većalo o tome da li je predsedik Srbije Aleksandar Vučić znao za taj događaj ili ne, a da se kao „glavni izvođač radova“ oglasio bivši potpredsednik Srpske liste Milan Radoičić.

„I kada sad neko pita kakve to veze ima sa budžetom – i te kako ima veze. Sve što tamo radi Srpksa lista, plaćamo svi mi odavde iz ovog budžeta. A onda tamo neki borci koje proglašavate herojima, a neki čak i žrtvama, žive dosta lepo od toga. A štetu trpimo svi mi građani Srbije“, ocenio je Zelenović.

Kako je dodao, rečeno je da predsednik Srbije nije znao ništa o Banjskoj, a da je Radoičić sve uradio „na svoju ruku“.

„Pa hajde sad da pitamo i Vulina i Vučića i Gašića, kako je moguće da niste znali šta radi Radoičić u Banjskoj sa naoružanim ljudima sa zoljama, mitraljezima, puškama koje nijedan građanin Srbije ne sme da drži privatno. Pa vi ste najobičniji foliranti koji nemaju pojma sa životom, koji 11 godina ovde zamajavaju građane i došli smo u situaciju da politička budućnost Srbije bude ugrožena“, kazao je Zelenović.

Govoreći o izborima koji su najavljeni za 17. decembar, Zelenović je kazao da će tog dana građani odlučivati „da li će kriminalci u zatvore ili će kod vas u upravne odbore“.

„Kriminalce brane Đuke (poslanik SNS Vladimir Đukanović) i ostali. To smo mi dočekali. O tome se ovde radi, o tome će se glasati 17. decembra… Hoće li zaista svi kriminalci da odu u zatvor ili će ovo nastaviti da bude organizovana mafijaška družina“, rekao je Zelenović, a Đukanovića nazvao „advokatom mafije“.

On je pozvao prosvetare, roditelje u školama, lekare, zdravstvene radnike i sve druge da se udruže u jednu zajedničku kolonu, „narodni pokret za Srbiju bez nasilja, koji će zaustaviti raspad Srbije koji predvode Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka (SNS)“.

Šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov ocenio je da Zelenović za sve krivi Srbe, ne gledajući odgovornost druge strane.

„On kaže da je strašno što Aleksandar Vučić nešto nije znao, ali mu nije strašno to što su trojica Srba poginuli. To ni u jednom trenutku nije rekao“, naveo je Jovanov.

Poslanik SNS Vladimir Đukanović naveo je da je Zelenović govorio o kriminalu, dok se protiv njega u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu vodi postupak zbog navodnih malverzacija sa imovinom u postupku restitucije.

„Pošto on ne zna šta znači termin advokat mafije, to je svakako pleonazam jer advokat mora da brani ljude koji su sa one strane zakona. Ali ja vam se svečano obavezujem gospodine Zelenoviću, evo ovde mi je punomoćje i vrlo rado ću vam dati da mi potpišete jer pošto tražite da kriminalci posle izbora idu u zatvor, verujem da ćete tamo i završiti“, kazao je Đukanović.

Zelenović je kratko odgovorio da ga SNS „progoni kao ranjenu zver“, da se protiv njega vodi sedam procesa, a da se slučaj koji je pomenuo Đukanović vodi zato što je Grad Šabac, čiji je bio gradonačelnik, platio iznošenje smeća u šest posavskih sela.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.