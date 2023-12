Zelenović: Na sastanku sa ODIHR još jednom dostavljeni dokazi o krađi glasova na izborima

Kopredsednik stranke Zajedno Nebojša Zelenović izjavio je da su danas predstavnici koalicije „Srbija protiv nasilja“ imali još jedan sastanak sa misijom ODIHR, koja je posmatrala izbore 17. decembra, tokom kojeg su još jednom dostavili dokaze da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić „porušio Ustavni poredak“, onog trenutka kada je ljudima oduzeto pravo da izraze slobodnu volju na izborima.

Zelenović je za televiziju N1 rekao da ne zna kako je to Vučić znao da će na protestu ispred Skupštine grada Beograda 24. decembra doći do nasilnih incidenata, kako je izjavio medijima, kada to nisu znali oni koji su protest organizovali, sa zahtevom da izbori budu poništeni zbog izborne krađe.

On je rekao da „Srbija protiv nasilja“ traži da svi uhapšeni na protestu u nedelju budu pušteni, a da „budu uhapšeni oni koji ruše Ustavni projekat“.

„To je sve organizovao Vučić. Došli su ljudi koje je poslao Vučić da proizvedu to što je trebalo da proizvedu“, rekao je Zelenović, koji je optužio predsednika Srbije da je organizovao policajce koji su bili unutra u Skupštini Grada, i one koji su izvršili nasilje spolja.

Kazao je da je koalicija „Srbija protiv nasilja“ obezbedila advokate za uhapšene nakon protesta u nedelju ispred Skupštine grada Beograda.

Zelenović je rekao da će večeras na protestu ispred Republičke izborne komisije (RIK) biti iščitana imena onih za koje je utvrđeno da su uhapšeni.

On je pozvao potpredsednicu Stranke slobode i pravde (SSP) Mariniku Tepić da prekine štrajk glađu jer je „ovaj režim dehumanizovan“ i ne brine ni o kome, pa ni o narodnim poslanicima.

Advokat Miloš Pavlović je rekao da su saslušanja uhapšenih na protestu još u toku, a da je Više javno tužilaštvo dalo predlog za određivanje pritvora.

Kazao je da se njima stavlja na teret pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja.

(Beta)

