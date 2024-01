Zelenski nazvao veoma opasnom retoriku Trampa o ratu u Ukrajini

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je rekao da je zabrinut zbog mogućnosti da se Donald Tramp vrati u Belu kuću i Trampovu tvrdnju da bi mogao da zaustavi rat Ukrajine s Rusijom za 24 sata ocenio kao „veoma opasnu“.

U intervjuu za britanski „Channel 4 News“ emitovanom u petak, Zelenski je pozvao bivšeg predsednika SAD i kandidata za republikansku predsedničku nominaciju da poseti Kijev, ali tek ako Tramp ispuni svoje obećanje.

„Donalde Trampe, pozivam vas u Ukrajinu, u Kijev. Ako možete da zaustavite rat za 24 sata, mislim da će to biti dovoljno da dođete“, rekao je Zelenski.

Ukrajinski lider je takođe izrazio zabrinutost zbog toga što bi SAD preduzele jednostranu akciju koja ne bi uzela u obzir perspektivu Ukrajine, primetivši nedostatak detalja oko Trampovog „mirovnog plana“.

Zelenski je opisao retoriku bivšeg predsednika kao „veoma opasnu“ i delovao je zabrinuto da bi Trampova ideja o rešenju putem pregovora mogla da uključi to da Ukrajina napravi velike ustupke Rusiji.

„(Tramp) će donositi odluke sam, a… čak i da ne govorim o Rusiji, već bez obe strane, bez nas“, rekao je Zelenski. „„Ako to kaže javno, to je pomalo zastrašujuće. Video sam mnogo, mnogo žrtava, ali ovo mi zaista pomalo izaziva stres“.

Dodao je: „Zato što čak i ako njegova ideja (za okončanje rata) – koju još niko nije čuo, ne radi za nas, za naš narod, on će ionako učiniti sve da svoju ideju sprovede. A to me malo brine“.

Tramp je više puta insistirao da je u dobroj poziciji da pregovara o okončanju rata koji besni skoro dve godine, rekavši da ima dobre odnose i sa ruskim i sa ukrajinskim liderima. Tokom svoje političke karijere, često je hvalio ruskog predsednika Vladimira Putina, ček i posle invazije Moskve na Ukrajinu u februaru 2022.

Na stranačkom skupu u Džordžiji, u SAD, samo nekoliko dana nakon što su ruski tenkovi ušli u Ukrajinu, Tramp je Putina opisao kao „pametnog“ političkog igrača i izrazio divljenje što je Rusija brzo preuzela ogroman, „veliki komad zemlje“ – Ukrajine po cenu relativno malih sankcija – kako je tada smatrao.

Predstavnički dom američkog Kongresa je neuspešno pokrenuo postupak opoziva Trampa dok je bio predsednik, navodeći da je vršio pritisak na Zelenskog da nastavi politički motivisanu istragu koja bi mogla da naškodi šansi Džoazef Bajdena da pobedi na predsedničkim izborima 2020. Uz to je uskratio 400 miliona dolara vojne pomoći koju je Kongres odobrio Ukrajini i podržavao je ruske separatiste na istoku te zemlje.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.