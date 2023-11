ZLF: Nerešavanjem aerozagađenja u Valjevu, vlast vrši nasilje

Valjevo je jedan od crnih rekordera u Srbiji po pitanju zagađenja vazduha, naročito PM 10 čestica, a čak 250 građana svake godine zbog toga izgubi život, saopšteno je danas iz Zeleno-levog fronta (ZLF).

Tokom razgovora s građanima u Valjevu, kandidat izborne liste „Srbija protiv nasilja“ Ljubomir Radović je rekao da je „zagađenje toliko strašno“ da taj grad sedam meseci godišnje ima takve vrednosti PM 10 čestica da je život u tom gradu nepodnošljiv.

On je ocenio da „aktuelna vlast, time što nije ništa uradila po pitanju aerozagađenja, vrši nasilje nad građanima Valjeva“ i da je potrebno da ljudi kojima je stalo do svog grada i svoje politike „počnu da vode one politike koje će biti u interesu građana“.

„Valjevke i Valjevci već godinama pokušavaju da ukažu na problem zagađenja vazduha, ali su lokalne vlasti ostale neme i gluve na sve to. U Valjevu je pored individualnih ložišta problem i fabrika ‘Krušik’ koja u svom pogonu koristi lignit“, kazala je kandidatkinja ZLF u koaliciji „Srbija protiv nasilja“ Anđela Ruvidić.

Kandidat za poslanika Marina Mijatović je istakla da je Grad Valjevo „doneo lokalni antikorupcijski plan koji se ne primenjuje“.

„Korupcija je velika i u javnim nabavkama, zato što nismo upoznati sa ugovorima koje država zaključuje. Moramo se izboriti sa neosnovanim trošenjem novca, zaštititi svoje živote i uticati da oni budu mnogo kvalitetniji“, navela je Mijatović.

Zeleno-levi front i koalicija „Srbija protiv nasilja“ su naveli da su sastavili set direktnih mera koje će uticati da se kvalitet vazduha u gradovima poboljša, ističući da svi građani „imaju pravo na zdrav vazduh i na zdravu životnu okolinu“.

(Beta)

