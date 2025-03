Zoran Đajić: Da se objasni Vučićeva uloga u tokovima novca na rekonstrukciji železničke stanice

Inženjer Zoran Đajić, koji je bio angažovan na rekonstrukciji Železničke stanice u Novom Sadu, izjavio je danas da vlast još nije objavila dokumentaciju koja se odnosi na način angažovanja podizvođača od strane kineskih izvođača radova kao i finansijsku dokumentaciju.

Đajić je u intervjuu agenciji Beta kazao da vlast treba da objasni i kakvu je ulogu u tokovima novca isplaćenog za rekonstrukciju zgrade imao predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Na pitanje da li će se i pod kojima uslovima utvrditi institucionalna odgovornost za pad nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, Đajić je rekao da za pad nadstrešnice i stradanje 17 osoba (15 poginulih i dvoje teško povređeno) postoji hijerarhijska odgovornost.

„Odgovornost se kreće od podizvođača–Starting doo, preko odgovornih izvođača CRIC i CCECC, nadzora Utiber, investitora Infrastrukture železnica, finansijera Ministarstvo građevinarstva i Predsedništva Srbije. U svakom od stepenika, odgovornost se mora utvrđivati u skladu s potpisanim ugovorima i relevantnom dokumentacijom kaja je pratila izvođenje projektovanih radova na rekonstrukciji zgrade železničke stanice“, kazao je.

Komentarišući tvrdnju predsednika Srbije Aleksandra Vučića da je nadstrešnica pala zbog propusta struke, a ne i zbog korupcije, Đajić je rekao da je nadstrešnica pala zbog neodgovornosti izvođača radova i zbog korupcije.

„Odsustvo strožije kontrole izvođača radova od strane nadzora u smislu pridržavanja izvođačkog projekta je dovelo do čestih izmena na pojedinim pozicijama, a to je, između ostalog dovelo i do urušavanja nadstrešnice. Odgovorne osobe koje su bile angažovane tokom radova na rekonstrukciji zgrade železničke stanice su u velikom broju slučajeva bile s upitnom stručnošću. Ovakav odnos podizvođača i izvođača radova je dovelo do višestrukog uvećanja cene predviđenih radova i korupcije usled koje je struka zaobiđena u mnogim situacijama“, objasnio je inženjer.

Dodao je da se nadstrešnica urušila zbog preopterećenja dodatnim radovima koji su izvedeni na njoj suprotno od projekta rekonstrukcije.

Upitan koja projektna i finansijska dokumenta o rekonstrukciji Železničke stanice vlast do sada nije objavila, Đajić je kazao da nije objavljena dokumentaciju koja se odnosi na način angažovanja podizvođača od strane kineskih izvođača radova kao i finansijsku dokumentaciju iz koje se nedvosmisleno može utvrditi kako je cena rekonstrukcije zgrade železničke stanice sa projektovanih tri miliona evra plaćena 16 miliona evra.

„Vlast treba takođe da objasni kakvu je ulogu u tokovima novca isplaćenog za rekonstrukciju zgrade imao predsednik Aleksandar Vučić u čije ime su poslovima i tokovima novca na projektu rekonstrukcije pruge Beograd–Budimpešta rukovodili bivši ministar Goran Vesić, Ivica Kojić – šef kabineta predsednika i Nataša Vukšić, bliska saradnica Aleksandra Vučića. Ovo je i glavni razlog zbog koga vlast ne želi da ispuni prvi zahtev studenata – objavljivanje kompletne dokumentacije“, naglasio je.

Na pitanje kako je moguće da projektna vrednost radova s 3,1 milion evra skoči na 16 miliona, Đajić je rekao da se radi o korupciji.

„Razlika između projektovane cene rekonstrukcije zgrade železničke stanice u Novom Sadu i konačno isplaćene je posledica korupcije u kojoj su učestvovali podizvođači, izvođači, nadzor, investitor i kompletno političko rukovodstvo na čelu s predsedništvom Srbije“, istakao je.

Ocenjujući studentske proteste zbog tragedije u Novom Sadu, Đajić je rekao da su protesti preporodili Srbiju i da su se „građani oslobodili straha od diktature koju već godinama nad narodom vrši mafijaška organizacija koja je preuzela sve strukture vlasti u državi“.

Prema njegovim rečima, studentski princip borbe se zasniva na jasno definisanim ciljevima i načinima kako do tih ciljeva doći, sa zahtevima da svako izvršava poslove za koje je nadležan i da svako odgovara za činjenje i nečinjenje po pitanju odgovornosti iz svoje nadležnosti.

„Svojim blokadama i odavanjem počasti preminulim žrtvama pada nadstrešnice, demokratskim principima preko plenuma u kojima se donose odluke i nepokolebljivim stavom da institucije obavljaju svoje poslove, studenti su građanima Srbije vratili nadu i veru da je moguće stvoriti društvo u kome će svi biti isti pred zakonom, da će odgovorni biti kažnjeni, a svi ostali živeti bez straha od bahate, korumpirane i kriminalne vlasti koja je trenutno na čelu države i koja nas pljačka u svim oblastima delatnosti“, naveo je.

Komentarišući odnos vlasti prema studentskim protestima, Đajić je kazao da je vlast ogrezla u bahatosti i korupciji.

„Vlast koja je ogrezla u bahatosti, korupciji, lopovluku i prostakluku se prvi put suočava s nečim što ne može da razume. Njima je kultura, obrazovanje i lepo vaspitanje potpuno nepoznato i nemaju način da se bore protiv toga. Vlast na čijem čelu je Aleksandar Vučić je koristila sve metode, u skladu s njegovim mentalnim sklopom, da studentske proteste zaustavi, ali svaki njegov novi nasilan pokušaj je ove proteste činio sve masovnijim“, naglasio je.

Ocenio je da se zahvaljujući studentima i građanima koji su se probudili iz decenijske letargije „izrodio pokret koji će jednim potezom obrisati ovu vlast“ i pokazati zemljama u regionu, ali i u Evropi da demokratija i njeni principi mogu stvoriti društvo suprotno od diktature krupnog kapitala i mafije.

Na pitanje da li i u kojoj meri sudbina aktuelne vlasti zavisi od studentskih i građanskih protesta, Đajić je rekao da se aktuelna vlast već sada može smatrati bivšom.

„Studenti i osvešćeni građani su utrli put na kome se više nikada u Srbiji neće dozvoliti vladavina diktature i kriminala. đOna se do sada održavala jer je na suprotnoj strani imala opoziciju koja je naivno nasedala na njihove provokacije i istim metodama pokušavala da nešto promeni. Studenti su pokazali da su čitali Ljubivoja Ršumovića i da su dobro naučili da se ‘Domovina brani lepotom i čašću i znanjem, domovina se brani životom i lepim vaspitanjem'“, zaključio je Đajić.

(Beta)

